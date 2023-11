Meteo Italia, inizio settimana con l'alta pressione, poi tornano le piogge

La seconda settimana di novembre è iniziata nel segno dell'alta pressione che ha garantino una giornata mite con clima stabile e sole in buona parte d'Italia. Tutto cambia a metà settimana con il ritorno del maltempo. Ecco le previsioni meteo.

Meteo Italia, rinforzo dell'alta pressione con clima stabile e sereno

Gli effetti della veloce perturbazione n.7 di novembre si sono già esauriti con il maltempo diretto verso la Grecia. In Italia schiarite e bel tempo complice il rinforzo dell'alta pressione che ha riportato il sole lungo tutto lo stivale favorendo un clima mite e stabile. La situazione cambierà tra mercoledì 15, giovedì 16 e venerdì 17 novembre quando una nuova perturbazione toccherà il nostro paere riportando piogge e maltempo. Non solo previsti anche venti settentrionali con l'arrivo di una massa d'aria di origine polare che determinerà un brusco calo termico con un crollo delle temperature.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di domani, martedì 14 novembre: tempo stabile con nuvole sparse e schiarite in Pianura Padana, lungo le coste del Centro, al Sud e sulle Isole. Non si escludono fenomeni temporaleschi lungo l’arco alpino, specie nei settori di confine e in Val d’Aosta, con neve in alta montagna. Temperature in aumento con le massime che sfioreranno anche i 20° al Centro-Sud e picchi di 25-26° in Calabria, Sicilia e Sardegna.

Le previsioni meteo dei prossimi giorni: deboli piogge e aria fredda

Che tempo farà nei prossimi giorni? L'evoluzione della setttimana è ancora incerta. Da mercoledì 15 novembre è previsto il primo peggioramento con piogge deboli lungo le Alpi e all'estremo Nord-Est. Nuvole sparse, invece, lungo l’Appennino e il medio e basso Adriatico. Non solo, le previsioni delineano una giornata molto ventosa con il Foehn in discesa dalle Alpi al Nord-Ovest, mentre giovedì 16 novembre tornano le piogge tra il Levante ligure e l’alta Toscana e nel nord-ovest dell’Isola.

Una nuova perturbazione è prevista lungo tutta la penisola da venerdì 17 novembre accompagnata da una massa d'aria fredda che determinerà un calo delle temperature principalmente nelle regioni di Nord-Est e lungo l'Adriatico. Nel fine settimana possibile una nuova rimonta dell'alta pressione con un clima asciutto e per lo più soleggiato e temperature nuovamente in rialzo.