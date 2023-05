Meteo Italia, fine settimana tra sole e qualche improvviso temporale

Il mese di maggio sta per concludersi dopo settimane di maltempo, piogge e allerte meteo. Le previsioni degli ultimi giorni delineano una inversione climatica con bel tempo, sole e temperature estive in buona parte del paese. Ecco dove.

Meteo, ultimo weekend di maggio con sole e caldo

L'ultimo fine settimana di maggio sarà segnato da un generale miglioramento delle condizioni atmosferiche complice un rialzo della pressione. L'alta pressione è ancora lontana dal nostro paese e per questo le previsioni segnalano sporadici acquazzoni e temporali in diverse regioni. Le zone a rischio piogge sono soprattutto le zone montuose, le pianure del Nord, e le coste tirreniche e ioniche dove non si escludono anche fenomeni temporaleschi di forte intensità. Se piogge e rovesci continueranno a farci compagnia, le temperature subiranno un aumento con valori tipicamente estivi e picchi di anche 30°. Anche nella prossima settimana grande assente sarà l'alta pressione con un clima ancora instabile e variabile con possibili rovesci e temporali suAlpi, Pianura Padana e Centro-sud.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di domani, sabato 27 maggio 2023: nuvole e rovesci sulla val padana centrale e sulla Lombardia, ma anche su Basilicata e Calabria. Nel resto del paese tempo perlopiù nuvoloso con il rischio piogge che nelle prime ore del pomeriggio interesserà le Alpi, Prealpi, Appennino, le zone interne della Sardegna e della Sicilia orientale, basso Lazio, Campania, Basilicata e Calabria. Non solo, con l'arrivo della sera il maltempo raggiungerà anche il Piemonte e la Lombardia. Le temperature in lieve flessione nella zona della val padana, mentre tipicamente estive lungo le regioni tirreniche e Sardegna. Domenica 28 maggio, invece, piogge e rovesci a Nord-Ovest, pianura piemontese e verso le coste liguri. Nel pomeriggio clima ancora instabile con possibili rovesci e temporali nei settori interni e di montagna, lungo la Pianura Padana e le coste. Stabili le temperature.

Meteo, la tendenza dei primi giorni di giugno

Come saranno i primi giorni di giugno? Dopo un mese di maggio all'insegna del maltempo con piogge torrenziali e alluvioni come quella registratasi in Emilia Romagna, la prossima settimana sarà climaticamente ancora instabile con rischio piogge e temporali in diverse regioni. Il rischio piogge è da segnalare in particolare nel pomeriggio e sera complice l'arrivo di una area depressionaria dalla Spagna verso il nostro paese. Si tratta della perturbazione n.8 di maggio che si farà sentire non andando ad intaccare le temperature che resteranno stabili con valori intorno ai 25° e picchi di 28°.

Nella seconda parte della settimana, con l'arrivo del mese di giugno, si segnala un rialzo della pressione con condizioni climatiche più stabile. Il primo fine settimana di giugno si preannuncia all'insegna del sole e del bel tempo con temperature estive e picchi di anche 30°.