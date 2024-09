Meteo, Italia divisa in due: piogge e temporali al Nord e caldo estivo al Sud: le previsioni

L'Italia è climaticamente divisa in due: nelle regioni del Nord una nuova ondata di maltempo con piogge e temporali, mentre al Sud ultimi stralci d'estate con caldo anomalo. Ecco le previsioni meteo dei prossimi giorni.

Meteo, clima dinamico tra maltempo e caldo in Italia

L'ultima settimana di settembre prosegue con condizioni climatiche molto dinamiche tra fasi di maltempo, legate al passaggio di una serie di perturbazioni, ma anche una breve ed intensa ondata di caldo anomalo. La sesta perturbazione del mese è oramai diretta verso i Balcani, ma nella giornata di mercoledì 25 settembre è previsto l'arrivo della perturbazione n.7 del mese diretta verso le regioni del Centro-Nord e Sardegna.

Non solo, tra giovedì 26 e venerdì 27 è previsto il passaggio di una nuova e più intensa perturbazione, la n.8, che colpirà le regioni settentrionali con altre piogge e temporali. Le regioni centrali, la Campania e la Sardegna saranno coinvolte marginalmente da questa ondata di maltempo tra venerdì e sabato 28, mentre il resto del Sud vivrà condizioni climatiche di stampo estivo con una nuova ondata di caldo anomalo.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di mercoledì 25 settembre: clima molto variabile da Nord a Sud con il rischio di piogge e temporali sulle regioni centrali tirreniche, in Campania, Umbria e Marche. Rovesci più occasionali al Nord, sull’ovest della Sicilia e in Sardegna.

In serata clima in miglioramento al Centro-Sud, mentre qualche piogge previste in Toscana, sulle Alpi e in Friuli Venezia Giulia. In calo le temperature al Nord e Toscana. Nella giornata di giovedì 26 settembre bel tempo soleggiato sulle regioni del medio Adriatico, al Sud e sulle Isole. Non si escludono piogge e temporali su tutte le zone alpine e prealpine, in Liguria e sulle zone di pianura a nord del Po con il rischio anche di nubifragi. In aumento le temperature massimo al Centro e Isole.

La tendenza meteo in vista del weekend

Con l'arrivo del weekend è previsto un peggioramento delle condizioni climatiche, in particolare nelle regioni del Nord investite dal passaggio di una nuova e più intensa perturbazioni che interesserà le Alpi centro orientali, il Friuli Venezia Giulia, l’alta pianura padana e la zona tra estremo Levante ligure e Toscana. Nel corso della giornata non si escludono piogge anche verso l’Umbria e il Lazio. Bel tempo con sole al Sud e in particolare in Sicilia dove è prevista una anomala ondata di caldo con temperature di stampo estivo che sfioreranno anche i 30°.

Da sabato 28 settembre la perturbazione si sposterà verso i Balcani lasciando però un clima instabile per tutto il weekend. Non si escludono piogge isolate in Campania, ma anche nelle regioni di Nord-Est. Domenica 29 settembre torna il maltempo in buona parte d'Italia: lungo il settore adriatico, ma anche in Emilia Romagna, Puglia e nelle zone interne della penisola. In calo anche le temperature complice l'afflusso di una massa d'aria più fredda in arrivo dei Balcani che farà crollare le temperature di anche -10° in meno.