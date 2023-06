Meteo, Italia divisa in due: continua il maltempo al Centro-Sud, migliora al Nord

Un'Italia climaticamente divisa in due. Le previsioni meteo segnalano ancora maltempo con piogge e rovesci nelle regioni del Centro-Sud, mentre al Nord il tempo migliora con sole e temperature in aumento. Tutto cambia dalla prossima settimana con la prima grande ondata di calore.

Meteo Italia, previsioni prossimi giorni: piogge al Centro-Sud, sole al Nord

Prosegue l'ondata di maltempo nelle regioni del Centro-Sud interessate da fortissime piogge e in alcuni casi anche nubifragi come si sono registrati a Roma, Terni e in Sardegna. Al Nord, invece, bel tempo con sole e temperature in aumento. Il maltempo interesserà principalmente le regioni meridionali e i settori adriatici del Centro ancora per la giornata di oggi per via degli effetti della perturbazione n.4 del mese che da venerdì si allontanerà verso i Balcani lasciando spazio all'arrivo dell'anticiclone nord-africano accompagnato da afflussi di aria torrida proveniente dall’entroterra sahariano. Questa area di alta pressione resterà protagonista diversi giorni in Italia e sarà responsabile della prima grande ondata di calore in prossimità dell'ingresso del solstizio d'estate.

Meteo, le previsioni di venerdì e dei prossimi giorni

Le previsioni meteo di venerdì 16 giugno delineano ancora nuvole al Sud e Sicilia con il rischio piogge e temporali in diverse regioni come la Puglia, Calabria e Sicilia. I fenomeni temporaleschi tenderanno ad esaurirsi con l'arrivo della sera. Nel resto del paese bel tempo con sole e qualche possibile rovesci nelle prime ore del pomeriggio su Prealpi lombarde, rilievi veneto-friulani e Dolomiti. Ancora in aumento le temperature massime con valori compresi tra i 24-29°. La tendenza meteo dei prossimi giorni, una volta esauriti gli effetti della perturbazione n.4 di giugno, segnala un netto miglioramento del tempo con l'arrivo dell'anticiclone nord africano verso l'Italia.

Sabato 17 giugno bel tempo e sole lungo tutto lo stivale con qualche possibile annuvolamento e isolato rovescio limitati nelle zone alpine e prealpine del Nord-Est e lungo l’Appennino settentrionale. Anche domenica 18 giugno sarà all'insegna del sole e del caldo complice la circolazione atmosferica sull'area mediterranea che perdurerà per tutta la prossima settimana. Da lunedì 19 giugno, infatti, l'anticiclone si consoliderà ancora in più nel nostro paese dando via alla prima grande ondata di calore della stagione con temperature che potrebbero sfiorare anche i 35°.