Maltempo, Italia flagellata dai forti temporali: le ultime news

L'Italia è ancora nella morsa del maltempo. Da settimane, complice l'assenza dell'alta pressione, la nostra penisola è interessata da un clima variabile ed instabile caratterizzato dall'alternanza di piogge, nuvole e schiarite. Nelle ultime ore rovesci e temporali, anche di forte intensità, si sono abbattuti da Nord a Sud causando danni e disagi. La situazione.

Maltempo in Italia: nubifragio e disagi a Roma

Un'ondata di maltempo si è registrata in Italia nelle ultime ore. Piogge e rovesci, anche intensi, si sono abbattuti lungo tutto lo stivale: a cominciare dal Centro Italia, ma anche al Sud ed Isole. A Roma un grande acquazzone ha fatto registrare non pochi disagi alla circolazione con un accumulo di piogge in diverse zone della città. Dati alla mano si segnalano: 86 mm a Roma Vigne Nuove, 55 mm a Roma Bufalotta, 52 mm a Roma Salone, 51 mm a Colle Prenestino, 43 mm a Roma Prenestina Cocconi, 39 mm a Roma Macao. La capitale da diversi giorni deve fare i conti con fortissimi temporali, anche sotto forma di nubifragi, che hanno causato anche allagamenti in alcune strade della città.

#nubifragio a #Roma

Stavolta ho avuto davvero paura.

Non uscite di casa è tutto bloccato da fiumi e laghi d’acqua #bombadacqua pic.twitter.com/RyuSScOdUS — Daniela Martani (@dany_martani) June 13, 2023

La Polizia di Roma, infatti, ha segnalato una serie di criticità legate proprio al maltempo e ai fortissimi temporali con allagamenti nella zona di Ponte Salario, corso Trieste, circonvallazione Nomentana, sottopasso Collatina, via Sansoni, zona Cassia e Tiburtina San Lorenzo. Più di 200, invece, gli interventi dei vigili del fuoco richiamati dai cittadini.

Meteo Italia, prosegue l'ondata di maltempo

La forte pioggia che nelle ultime ore ha colpito la regione Lazio ha fatto registrare criticità anche a Fidene, quartiere del nord-est di Roma lungo il Tevere, dove alcuni bambini sono rimasti intrappolati in un centro estivo con gli animatori. Tantissimi i disagi causati dal nubifragio che ha colpito la capitale. Nella zona di Labaro è stato necessario l'intervento dei pompieri con tanto di idrovore per liberare i sottopassaggi dall'acqua che aveva allagato i seminterrati.

Anche a Terni si è registrato nel pomeriggio di mercoledì 15 giugno un nubifragio che ha causato allagamenti di strade, sottopassi, ma anche abitazioni, cantine e garage. Le forti piogge hanno interessato principalmente via del Rivo, via Bramante, vocabolo Sabbione e via del Sersimone. Trenta le chiamate di soccorso ed emergenza ai vigili del fuoco intervenuti per allagamenti in un centro riabilitativo in zona Fiori e presso una scuola di danza in via del Sersimone. L'ondata di maltempo delle ultime ore ha interessato non solo il Centro Italia e la città di Roma, ma anche il Sud. In Sardegna si è registrato un fortissimo nubifragio con danni e disagi legati alla tantissima quantità di pioggia caduta. Basti pensare che nel giro di poche ore sono caduti: 66 mm a Goni, 64 mm a Badesi, 63 mm a Tertenia, 50 mm a Ballao, 48 mm a Silius, 40 mm a Iglesias.