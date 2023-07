Meteo, Italia nella morsa del caldo: settimana bollente con picchi fino a 48°C

L'ondata di calore che sta interessando l'Italia non è destinata a diminuire. Nei prossimi giorni previste temperature bollenti con la colonnina di mercurio che in alcune zone toccherà i 48°. Ecco le previsioni meteo della prossima settimana.

Meteo, caldo record in Italia con l'anticiclone africano

L'estate 2023 entra di diritto tra le più calde di sempre. Una storica ondata di caldo africano è in arrivo in Italia con le temperature che aumenteranno anche di 10° facendo registrare picchi da record per il mese di luglio. L'anticiclone africano si è oramai consolidato lungo il Mediterraneo favorendo così il perdurare di una situazione climatica all'insegna del grande caldo con temperature bollenti.

Intanto lo zero termico nelle Alpi si manterrà alla quota dei 4500-4800 metri. Nei prossimi giorni la situazione sarà ancora peggio: tra domani lunedì 17 e mercoledì 19 luglio, il caldo toccherà il suo picco massimo facendo registrare fino a 40 °C sulla bassa valle padana e fino a 45-46 °C sulle regioni centro-meridionali. Nelle regioni del Nord, invece, una breve tregua in arrivo tra il 20 e il 21 luglio.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di oggi, domenica 16 luglio 2023: sole e clima caldo lungo tutto lo stivale. Non si escludono sporadici e brevi temporali di calore pomeridiani sul settore alpino occidentale. Le temperature in aumento ovunque con valori compresi tra 35-37 gradi nelle regioni settentrionali, 39-40 gradi al Centro-Sud e picchi di 41-42 gradi in Sicilia e Sardegna

Le previsioni meteo dei prossimi giorni: in arrivo aria torrida

Anche la giornata di lunedì 17 luglio è all'insegna del grande caldo con cieli sereni e poco nuvolosi e il rischio di qualche rovescio nelle zone del settore alpino. Qualche leggero annuvolamento all’estremo Nordovest e sulla Sardegna. In aumento le temperature con le minime sempre al di sopra dei 20° e in alcuni casi anche 25° e le massime che sfiorano i 43-45°. Nei prossimi giorni l'ondata di calore africano si farà ancora più insistente al Centro-Sud con l'arrivo di una lingua di aria torrida proveniente dall’entroterra sahariano che farà impennare le temperature intorno ai 48°.

Tra martedì 18 e giovedì 20 luglio sono previste condizioni meteo che metteranno a dura prova l’organismo umano con temperature massime comprese tra i 32 gradi e punte di 40° fino a picchi di 45-48°. Anche nelle ore notturne temperature anomale con il fenomeno delle notti tropicali. Ecco qualche consiglio diramato dal Ministero della Salute su come affrontare e proteggersi dal grande caldo.

Questa forte ondata di caldo africano dovrebbe cominciare ad attenuarsi verso la fine della settimana dapprima sulle regioni del Nord con infiltrazioni di aria meno torrida e successivamente anche al Centro dove il caldo si farà più sopportabile. La presenza stabile dell'anticiclone africano garantirà clima caldo e stabile su tutta l'Italia.