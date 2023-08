Meteo Italia: caldo, afa e notti tropicali. Nel weekend (26-27 agosto) cambia tutto: ecco dove

Ancora caldo e afa in Italia. L'ultima settimana di agosto è all'insegna di una nuova ondata di calore con le temperature che sfioreranno anche i 40°. Tutto cambia con l'arrivo del fine settimana: temporali e temperature in calo. Ecco dove e le previsioni.

Caldo in Italia da record: quando finirà?

L'estate 2023 la ricorderemo come una delle più calde di sempre. In particolare il mese di luglio è stato da record con le temperature che hanno superato i 40° con condizioni climatiche davvero difficili. Anche il mese d'agosto non è stato da meno complice la presenza dell'anticiclone nord-africano che continua a tenere sotto una cappa di caldo l’Europa meridionale e l’Italia. Caldo e afa da Nord a Sud con valori delle temperature superiori di anche 8-10°, notti tropicali e picchi di oltre 40°. Anche in montagna si è registrato un clima caldo da record con lo zero termico poco sotto i 5000 metri.

Questa ondata di caldo ha le ore contate, visto che da sabato 26 agosto l'anticiclone comincerà ad indebolirsi al Nord lasciando spazio ad un clima instabile e variabile caratterizzato da temporali intensi su Alpi e pianure. Domenica 27 agosto, invece, è previsto il passaggio della perturbazione n.4 del mese che porterà il maltempo con un calo termico deciso nelle regioni di Nord-Ovest dove la colonnina di mercurio scenderà intorno ai 25°. Da lunedì 28 gli effetti della perturbazione si faranno sentire anche nel regioni del Centro, Campania e Sardegna.

Ancora caldo, sole ed afa al Sud e in Sicilia. Ma entriamo nel vivo con le previsioni di domani, venerdì 25 agosto: cielo sereno con qualche possibile annuvolamento solo sulle Alpi centrali e sui rilievi della Calabria. Dal pomeriggio aumento della nuvolosità con il rischio di piogge e temporali sull’Appennino calabro-lucano e sui monti della Sicilia, ma anche in Lombardia, alto Piemonte e Val d’Aosta. Ancora caldo e afa con temperature comprese tra i 32-38° e picchi di anche 40°.

Meteo, le previsioni dei prossimi giorni: arriva la perturbazione n.4

Nella giornata di sabato 26 agosto nuvole sparse su Alpi, regioni di Nord-Ovest e alto Piemonte. Nel resto del paese bel tempo soleggiato con qualche possibile annuvolamento solo lungo l'Appennino con il rischio di piogge e temporali in Piemonte, Val d’Aosta, Lombardia, Appennino ligure e Alto Adige. Le temperature massime in calo al Nord-Ovest con i valori al di sopra dei 30°.

Da domenica 27 agosto cambia tutto con l'arrivo della perturbazione n.4 di agosto che porterà una nuova ondata di maltempo dapprima nelle regioni di Nord-Ovest con il rischio di piogge e fenomeni temporaleschi anche intensi tra cui nubifragi e grandinate. Al Sud, invece, complice il vento di Scirocco ancora tanto caldo e sole con picchi di oltre 40° nel palermitano e nel trapanese. Anche l'inizio dell'ultima settimana di agosto è all'insegna di un clima variabile con il rischio di temporali violenti al Nord. Gli effetti della perturbazione si faranno poi sentire al Centro e nelle regioni del Sud. Clima variabile per tutta la settimana, ma senza i disagi del caldo intenso.