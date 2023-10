Meteo Italia, autunno in stand-by: ancora caldo e temperature estive nel weekend

Prosegue l'ondata anomala di calore in Italia. Il primo weekend di ottobre è all'insegna del caldo con bel tempo, sole e temperature estive da Nord a Sud. Ecco le previsioni meteo dei prossimi giorni.

Meteo weekend, l'estate non molla la presa: caldo e sole da Nord a Sud

Un fine settimana all'insegna di un clima estivo in tutta Italia alle prese con un caldo anomalo e la prevalenza di sole lungo tutto lo stivale. L'anticiclone nord-africano continua a consolidarsi lungo il Mediterraneo rinforzandosi e allargandosi anche verso l’Europa occidentale e il Mediterraneo centrale. Ancora in aumento le temperature con nuovi picchi di 30-32° con un colpo di coda dell'estate destinato a durare per tutta la prossima settimana. Anche in montagna lo zero termico resta in molti settori, in particolare sulle Alpi, oltre i 3800-4000 metri. Qualcosa potrebbe cambiare nella seconda parte della prossima settimana con un possibile ridimensionamento delle temperature nelle regioni del Nord per il passaggio di alcune correnti atlantiche.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di oggi, sabato 7 ottobre 2023: bel tempo e sole in tutta Italia. Cielo sereno ovunque con qualche possibile banco di nebbia solo nella bassa Pianura Padana e valli del Centro. Dal pomeriggio qualche velatura anche lungo l’Appennino meridionale e nelle zone interne della Sicilia, ma senza il rischio di piogge. Le temperature ancora alte con valori tipicamente estivi intorno ai 27-29°. Anche nella giornata di domenica 8 ottobre tempo stabile e soleggiato da Nord a Sud con il rischio di annuvolamenti sulle Alpi centro-orientali, Calabria e Sicilia. In aumento le temperature massimo quasi ovunque con punte di 28-32°.

Meteo Italia, le previsioni dei prossimi giorni: l'autunno è ancora lontano?

Autunno in stand-by anche all'inizio della prossima settimana di ottobre. In Italia, infatti, persiste l'anticiclone africano con caldo anomalo, sole e temperature estive lungo tutto lo stivale. Aria calda, complice l'alta pressione sub-tropicale, non solo in Italia, ma anche su gran parte dell'Europa centro-occidentale. Ancora caldo anomalo e clima estivo per i prossimi giorni da Nord a Sud con giornate soleggiate e cieli prevalentemente sereni.

Le temperature si manterranno su valori alti e tipicamente estivi con picchi di oltre 30-32° e generalmente +4-8gradi superiori alla norma. La presenza dell'anticiclone africano scaccerà via qualsiasi perturbazione almeno fino alla metà del mese di ottobre favorendo così un clima estivo e temperature da mare. Non si escludono, nelle regioni settentrionali, delle deboli ed isolate piogge causate dagli effetti del passaggio di una veloce perturbazione.