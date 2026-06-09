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Meteo Italia: arriva il grande caldo, ma non ovunque. Le previsioni

Clima instabile al Nord con piogge e rovesci, mentre al Centro-Sud permane l'anticiclone con caldo e temperature oltre i 30°.
Clima9 Giugno 2026 - ore 14:50 - Redatto da Meteo.it
Clima9 Giugno 2026 - ore 14:50 - Redatto da Meteo.it

L'alta pressione di matrice africana continua a dominare sulle regioni del Centro-Sud dove permane un clima di stampo estivo con temperature roventi. Al Nord, invece, ancora piogge e temporali seppur sconfinati sulle aree alpine.

Meteo, clima instabile al Nord e di stampo estivo al Centro-Sud

Si conferma un'Italia climaticamente spaccata in due con un clima instabile e variabile sulle regioni settentrionali e un clima di stampo estivo al Centro-Sud e Isole per la presenza di un campo di alta pressione di matrice africana che garantirà ancora tempo soleggiato e caldo.

Sulle regioni del Nord aumenta l'instabilità con il rischio di piogge e temporali sconfinati per lo più sulle aree alpine, pianure e coste complice il transito della perturbazione n.3 di giugno. La situazione dovrebbe cambiare da giovedì 11 giugno 2026 con l'allontanamento della perturbazione verso i Balcani che lascerà spazio all'arrivo di un clima più stabile con un diffuso aumento delle temperature.

Al Centro-Sud, invece, è già scoppiata l'estate con temperature intorno ai 33-34° anche se tra venerdì 12 e sabato 13 giugno 2026 è previsto un ridimensionamento dei valori per l’infiltrazione di correnti più fresche.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di oggi, martedì 9 giugno 2026: nuvole e tempo instabile sin dalle prime ore del mattino sulle zone alpine con il rischio di piogge e temporali destinati a raggiungere anche le vicine pianure del Piemonte. Bel tempo soleggiato, invece, su pianure e coste del Nord Italia con qualche annuvolamento e il rischio di piogge e temporali solo in serata sulle pianure di Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Al Centro-Sud cielo sereno con temperature che sfiorano anche i 33-34°.

Mercoledì 10 giugno 2026 ancora bel tempo soleggiato su Emilia Romagna e regioni del Centro-Sud, ma non si escludono brevi ed isolati temporali sull’Appennino Calabro-Lucano. Nuvole sulle regioni del Nord con il rischio di temporali durante le ore del giorno, fatta eccezione per la Liguria. In calo le temperature al Nord, mentre stabili nel resto del Paese.

Meteo, che tempo farà a metà settimana in Italia?

L'alta pressione si conferma l'indiscussa protagonista sulle regioni del Centro-Sud, mentre la perturbazione atlantica numero 3 di giugno continua a far sentire i suoi effetti lungo le regioni del Nord con fenomeni temporaleschi. Le previsioni meteo dei prossimi giorni delineano un clima variabile con un sensibile calo delle temperature.

Da giovedì 11 giugno 2026 la perturbazione n.3 del mese lascerà l'Italia diretta verso i Balcani favorendo così un miglioramento del clima al Nord anche se i suoi effetti dovrebbero interessare l’Adriatico con un clima instabile e il rischio di piogge e temporali su Emilia Romagna, Marche, Appennino centro-meridionale e Puglia, con un deciso calo delle temperature.

Da venerdì 12 giugno non si escludono piogge anche Puglia, Basilicata e Calabria con un calo delle temperature dovuto anche ai venti Maestrale e Tramontana. Ancora incerta la tendenza meteo in vista del weekend, ma non si esclude del tutto un rinforzo dell'alta pressione da Nord a Sud. Continuate a seguirci per conferme ed aggiornamenti.

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Ultimo aggiornamento Mercoledì 10 Giugno ore 00:54

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