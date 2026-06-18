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Meteo Italia, tra oggi e nel weekend arriva l’anticiclone subtropicale: caldo intenso e temporali improvvisi. Ecco dove

La seconda ondata di calore del 2026 entra nel vivo e si preannuncia la più intensa e duratura in Italia ed Europa. Le previsioni meteo.
Clima18 Giugno 2026 - ore 12:44 - Redatto da Redazione Meteo.it
Clima18 Giugno 2026 - ore 12:44 - Redatto da Redazione Meteo.it

Al via la seconda ondata di caldo della stagione: da oggi, giovedì 18 giugno 2026, e per tutto il weekend sole e temperature elevate da Nord a Sud. Previsti picchi fino a 38° con afa in aumento. Attenzione anche ai temporali di calore.

Meteo, l'Italia nella morsa del caldo africano

Caldo intenso, afa e temperature in aumento in Italia complice la rimonta dell'alta pressione che darà il via alla seconda ondata di calore della stagione che si preannuncia eccezionale per durata, estensione geografica ed intensità.

Intanto l'anticiclone nord-africano si conferma l'indiscusso protagonista non solo in Italia, ma anche in Europa con un aumento generalizzato delle temperature che raggiungeranno valori del tutto anomali con anche +10° rispetto alla media. In Italia previsti entro il weekend picchi fino a 37-38°, mentre in Europa non si escludono picchi fino a 40° in Francia e 45° in Spagna.

Il caldo anomalo si farà sentire anche in montagna dove lo zero termico sarà intorno ai 4.500 metri. Attenzione: il caldo africano e l’intensificazione della calura daranno il via anche a temporali di calore, in particolare nelle zone di montagna.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di oggi, giovedì 18 giugno 2026: bel tempo soleggiato da Nord a Sud con cieli sereni. Dal pomeriggio fino in serata non si escludono annuvolamenti sui rilievi della Penisola con il rischio di isolati rovesci o brevi temporali nel settore alpino e prealpino. In crescita le temperature con le massime che sfioreranno ovunque valori tra i 27 e 34 gradi con picchi fino ai 35-36 al Nord, nelle aree interne e tirreniche del Centro e della Sardegna.

Venerdì 19 giugno 2026 cieli sereni lungo tutto lo stivale con l'aumento di nuvolosità in crescita su gran parte delle aree montuose del Paese con il rischio rovesci e isolati temporali su Alpi, Prealpi e Appennino settentrionale. In serata non si escludono fenomeni temporaleschi anche sulle pianure del Piemonte e Lombardia con il rischio di grandinate. Stabili le temperature con massime comprese tra i 28-35° e picchi fino a 36°.

Meteo, caldo intenso con picchi fino a 38° nel weekend in Italia

La seconda ondata di calore della stagione raggiungerà il suo picco proprio durante il terzo fine settimana di giugno 2026 in concomitanza dell'inizio dell’estate astronomica. Secondo le attuali proiezioni l'ondata di calore sarà lunga ed intensa, forse una delle più durature, con temperature roventi lungo tutto lo stivale.

Sono previste delle anomalie termiche in particolare sulle regioni centro-settentrionali e Sardegna con temperature di anche +8-10 gradi rispetto al normale e picchi fino a 37-38° al Nord e nelle valli e conche interne del Centro. Il caldo si farà sempre più intenso ed afoso con il ritorno delle notti “tropicali” e temperature minime sopra i 20 gradi.

Sabato 20 giugno 2026 caldo e sole da Nord a Sud con aumento di nuvolosità sulle zone di montagne, con il rischio di piogge e temporali su Trentino Alto Adige ed Appennino abruzzese. Clima caldo con temperature comprese tra i 29-35° al Nord, in Sardegna e nelle regioni del Centro.

Domenica 21 giugno 2026 clima per lo più stabile con sole e caldo intenso. Non mancheranno temporali di calore lungo le Alpi occidentali piemontesi e nelle zone interne del Centro. Caldo in ulteriore intensificazione con aumento dell’afa anche nelle ore notturne.

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Mediaset

Ultimo aggiornamento Giovedì 18 Giugno ore 17:11

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