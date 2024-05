Meteo Italia: allerta rossa e arancione in Veneto e gialla dalla Lombardia all'Emilia per il 18 maggio

Il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato per la giornata di domani, sabato 18 maggio 2024, un nuovo triplice stato di allerta meteo in Italia. Scatta l'allerta rossa ed arancione, le più gravi, in Veneto. Allerta gialla in diverse regioni del Nord. Ecco dove.

Maltempo: allerta meteo rossa e arancione in Veneto

Non si placa la forte ondata di maltempo che ha colpito la regione Veneto nelle ultime ore. Dopo i danni e i disagi causato dall'esondazione del fiume Muson dei Sassi, la Protezione Civile ha emesso un nuovo bollettino di allerta meteo per la giornata di sabato 18 maggio 2024. Scatta l'allerta rossa in Veneto per rischio idraulico che ricordiamo corrisponde agli effetti indotti sul territorio dal superamento dei livelli idrometrici critici, come possibili eventi alluvionali, lungo i corsi d'acqua principali. In Italia il dissesto idrogeologico è diffuso in modo capillare e rappresenta un problema di notevole importanza. Lo stato di allerta è stato diramato per la regione Veneto nelle zone: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna.

Sempre in Veneto scatta anche l'allerta arancione per rischio idrogeologico nelle zone: Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone



Allerta meteo gialla in Italia per il 18 maggio: ecco dove

Un weekend di piogge e tempeste in diverse regioni del Nord Italia alle prese con uno stato di allerta meteo. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso lo stato di allerta meteo gialla per rischio idraulico in diverse regioni per la giornata di sabato 18 maggio 2024. Ecco nel dettaglio le zone coinvolte dall'allarme maltempo:

Emilia Romagna : Pianura reggiana di Po, Pianura piacentino-parmense, Pianura ferrarese;

: Pianura reggiana di Po, Pianura piacentino-parmense, Pianura ferrarese; Friuli Venezia Giulia : Bacino del Livenza e del Lemene;

: Bacino del Livenza e del Lemene; Lombardia : Bassa pianura centro-occidentale, Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale;

: Bassa pianura centro-occidentale, Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale; Veneto: Livenza, Lemene e Tagliamento, Adige-Garda e monti Lessini, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige.

Da non sottovalutare poi è lo stato di allerta meteo gialla di rischio idrogeologico che è stata diramata anche nelle regione Veneto e nelle seguenti zone:

Livenza, Lemene e Tagliamento, Adige-Garda e monti Lessini, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige, Piave pedemontano, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna.