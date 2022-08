Meteo, instabilità e temporali mettono a rischio l'ultimo weekend di agosto?

Quello che sta per arrivare si preannuncia come un weekend caratterizzato da instabilità e temporali. Dopo mesi di alta pressione agosto si prepara a salutarci con un fine settimana perturbato? Vediamo in dettaglio le ultime previsioni e i possibili sviluppi che potrebbe avere un'anomala apertura della porta atlantica.

Meteo: oggi e domani tempo instabile al Sud, l'effetto "vortice ciclonico" dai Balcani

Gli effetti del vortice ciclonico che si sta dirigendo verso la Grecia produrrà, nelle prossime ore, ancora i suoi effetti al Sud e in particolare in Sicilia. La situazione porterà nelle ore pomeridiane alla possibile formazione di isolati rovesci e temporali - anche di forte intensità - su Puglia, Basilicata, Campania Meridionale, Calabria e Sicilia Orientale. Condizioni meteo stabili sul resto del Paese.

Per domani è previsto cielo prevalentemente sereno al mattino su gran parte dell'Italia. Come già accaduto in questi ultimi giorni saranno soprattutto il pomeriggio e le primissime ore della sera ad essere teatro di un contesto meteo più instabile e a farne le spese saranno il Sud e le zone interne del Centro, con isolati temporali su Appennino Centrale, Campania, Basilicata e Calabria. Nel resto d’Italia prevalenza di tempo soleggiato, con temperature in generale aumento comprese tra 28 e 34°.

Previsioni meteo ultimo weekend di agosto

Cosa ci attende nell'ultimo fine settimana di agosto? Chi si prepara a partire per concedersi l'ultima tintarella di agosto non dovrà dimenticare di portare con sé l'ombrello. Se da un lato il ciclone balcanico si allontanerà definitivamente dal Sud, dall'altro assisteremo all'arrivo di una nuova perturbazione che - giungendo da Ovest - investirà il Bel Paese.

L'alta pressione attualmente presente al Nord lascerà ben presto spazio a nuove perturbazioni che arrivano dalla Francia che porteranno a un elevato rischio di precipitazioni. Nella giornata di venerdì 26 possibili annuvolamenti su Alpi, Salento e Appennino meridionale, con possibilità di isolati temporali lungo la dorsale appenninica, in Calabria e nell’est della Sicilia nelle ore pomeridiane.

Nella notte tra venerdì e sabato possibili temporali sparsi anche sulla Val Padana, mentre sabato 27 l’instabilità e il rischio di temporali si estenderanno a buona parte dell’arco alpino e nelle zone interne del Centro Sud. Le temperature saranno solo in leggera diminuzione.

Possibili temporali anche nella giornata di domenica 28, soprattutto nelle regioni del Nord Est e sui settori del versante adriatico, in particolare lungo l’Appennino. Si tratta comunque di una tendenza che dovrà trovare conferma nei prossimi giorni, per cui vi invitiamo a seguirci per rimanere costantemente aggiornati.