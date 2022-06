Meteo, inizio settimana con clima molto caldo e punte di 40°. Martedì temporali: ecco dove

Cosa dicono le previsioni meteo? Ci attende un inizio settimana con clima molto caldo e afoso con punte di 40°. Martedì, invece, arriveranno alcuni temporali. Ecco dove il sole lascerà spazio a nuvole e pioggia e dove, invece, la morsa del grande caldo continuerà a farsi sentire portando le colonnine di mercurio sempre più in alto nelle varie città.

Previsioni meteo: inizio settimana all'insegna del grande caldo, martedì temporali

Secondo le ultimissime previsioni meteo l’alta pressione nord-africana sarà protagonista sull’Italia per l'inizio della prossima settimana e caratterizzerà così gli ultimi giorni del mese di giugno. L'ulteriore rinforzo fra la nostra penisola e il comparto orientale del continente europeo favorirà oltretutto la risalita ancor più poderosa di aria torrida che raggiungerà persino i Paesi scandinavi. Nei prossimi giorni pertanto, il nucleo più rovente della massa d’aria subtropicale interesserà il centro sud dove le temperature saliranno fino a 40 gradi e localmente anche oltre.

Cosa ci attende nello specifico? Al nord e in particolare al Nord-Est si raggiungeranno picchi fino a 37-38 gradi. Tra le regioni più calde vi sarà sicuramente l'Emilia Romagna. Il caldo si intensificherà ovunque con temperature massime in aumento. Al centro-sud le temperature rimarranno tra i 30 e 38 gradi con picchi fino a 39-40 gradi sulle isole maggiori.

Le previsioni per lunedì 27 giugno

L'ultima settimana di giugno, prenderà il via all'insegna del tempo stabile e soleggiato. Il clima sarà molto caldo e a tratti anche afoso con temperature massime in ulteriore aumento con valori per lo più fra 29 e 37 gradi. In alcune zone interne del centro- sud si toccheranno punte vicine ai 40 gradi. Velature e annuvolamenti saranno in transito sulle Alpi. Non si escludono locali temporali.

L'arrivo della perturbazione: cosa cambia dal 28 giugno?

Martedì 28, invece, una perturbazione piuttosto attiva attraverserà probabilmente il nord portando con sé temporali diffusi e un lieve calo delle temperature soprattutto al nord- ovest.

I fenomeni più intensi - con vento forte e grandine - sono attesi in Liguria, e tra pomeriggio e sera sulle Alpi orientali. Si attende un peggioramento anche su Emilia occidentale e alta Toscana. In serata la perturbazione si sposterà sull'Emilia centrale e sul Veneto occidentale. Le temperature massime saranno in calo al nord-evest, in Emilia, in Toscana e Sardegna.

La perturbazione sarà molto rapida. Da mercoledì 29, infatti, il sole splenderà nuovamente su tutta Italia e le temperature torneranno a crescere.