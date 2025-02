Meteo inizio marzo: ci sarà un piccolo assaggio di primavera?

Breve tregua di 24h in Italia dal maltempo, ma tutto cambia già da venerdì 28 febbraio con l'arrivo di una nuova perturbazione che, a differenza delle precedenti, farà calare anche le temperature. Scopriamo le previsioni meteo della fine di febbraio e i primi giorni di marzo.

Meteo, stop al maltempo in Italia ma per poche ore

Migliora il tempo in Italia grazie all’allontanamento verso est della perturbazione n.7 di febbraio che farà sentire gli ultimi effetti con piogge e temporali nelle regioni del Sud e Sicilia. Dopo una breve tregua dal maltempo da venerdì 28 febbraio 2025 è previsto l'arrivo di una nuova perturbazione, la n.8 del mese, che sarà accompagnata da una massa d'aria fredda che farà calare le temperature lungo tutto lo stivale. Nuvole e piogge da Nord a Sud, ma la situazione non migliorerà neppure nel primo weekend di marzo, visto che sabato 1 marzo è previsto l'arrivo della prima perturbazione del mese, la cui traiettoria sembra ancora da definire.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di giovedì 27 febbraio: migliora il tempo in Italia con schiarite al Nord, regioni centrali tirreniche e Sardegna. Nuvole nel resto del Paese con il rischio di piogge intermittenti tra tra Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. In aumento le temperature massime al Nord-Est, Toscana e Sardegna, mentre in lieve calo sul medio Adriatico e al Sud.

Nella giornata di venerdì 28 febbraio nuvole in aumento in diverse regioni con il rischio di piogge e temporali su Toscana e Levante ligure, verso il Nord-est, Toscana, Umbria e Marche. Torna anche la neve intorno a 800-1000 metri su Prealpi venete e rilievi friulani e intorno a 1200 metri sull’Appennino Emiliano. In lieve calo le temperature massime al Nord-Est e in Toscana.

Che tempo farà nel primo weekend di marzo 2025?

Ma passiamo alle previsioni per il primo fine settimana di marzo che segna l'arrivo della primavera meteorologica 2025. L'Italia dovrà fare i conti con l'arrivo di una nuova onda di bassa pressione associata anche a una massa d’aria fredda in arrivo dall'Europa Centrale che determinerà un brusco calo delle temperature.

Non solo, piogge e temporali lungo l'Adriatico, ma anche nelle regioni del Centro e in Sardegna con il maltempo che raggiungerà anche in Campania, Emilia Romagna e lungo le Prealpi e nelle pianure adiacenti dal Veneto al Piemonte. Con il ritorno del freddo torna anche le neve fino a quote collinari.

Al Nord è previsto un clima di stampo invernale, mentre piogge e rovesci in Piemonte, Liguria, Emilia Romagna, ma anche nelle regioni del medio e basso Adriatico e in Sardegna. In aumento le temperature minime al Sud e Isole, mentre le stabili saranno stazionarie.

Per l’inizio della prossima settimana è prevista una attenuazione della circolazione depressionaria complice un rialzo della pressione nelle regioni settentrionali con l'arrivo di una massa d’aria più tiepida. La tendenza è verso un tempo più asciutto e stabile anche se nella giornata di lunedì sono previste anche piogge su Abruzzo, parte del Sud e delle Isole. Come sempre per conferme e maggiori dettagli vi invitiamo a seguire gli aggiornamenti dei prossimi giorni.