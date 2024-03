Meteo, inizia la Primavera con sole e temperature sopra le medie

Oggi, giorno dell’equinozio, la primavera comincia ufficialmente anche dal punto di vista astronomico ereditando una situazione già da stagione inoltrata, con temperature ben oltre la norma e con tendenza al rinforzo dell’alta pressione che determinerà condizioni di stabilità e clima ostinatamente mite. Da segnalare solo il transito di una veloce perturbazione (la n.8) fra la seconda parte di giovedì e la giornata di venerdì, non in grado, comunque, di scalfire sensibilmente l’area anticiclonica; il suo passaggio determinerà solo una breve fase piovosa all’estremo Nord-Est e al Centro-Sud. Una più intensa perturbazione nord atlantica (la n.9), associata ad aria fredda di origine polare, invece, potrebbe investire l’Italia fra sabato e lunedì prossimo, causando un ridimensionamento delle temperature a partire dal Nord, con valori che potrebbero scendere anche al di sotto della norma. La tenenza successiva presenta ancora un ampio margine di incertezza; tuttavia, le proiezioni modellistiche si stanno orientando verso una settimana di Pasqua piuttosto dinamica e caratterizzata da notevoli sbalzi termici.

Le previsioni meteo per mercoledì 20 marzo

Tempo stabile e in prevalenza soleggiato, a parte il transito di velature e la presenza di un po’ di nuvole al Nord, in parziale diradamento in giornata. Qualche annuvolamento anche sulla bassa Calabria e nelle isole maggiori, con possibili locali e brevi piogge o rovesci nelle zone interne e orientali della Sicilia durante il pomeriggio. Temperature massime senza grandi variazioni e sempre oltre la media. Venti deboli, salvo locali rinforzi da nord intorno alla Puglia, da est nei canali delle isole maggiori.

Le previsioni meteo per giovedì 21 marzo

Tempo ancora in prevalenza stabile, con nuvole sparse al Nord e in Toscana e maggiori schiarite nel resto del Paese, salvo il passaggio di velature e il temporaneo sviluppo di cumuli lungo l’Appennino durante il pomeriggio. Nel corso della giornata non si escludono brevi e isolate precipitazioni sulle Alpi orientali. Fra notte e primo mattino probabile presenza di nebbie nelle valli interne del Centro. Temperature massime stazionarie o in leggero aumento e sempre piuttosto miti. Venti deboli, con rinforzi dai quadranti meridionali sui mari di ponente.