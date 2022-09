Meteo prossima settimana torna l'anticiclone africano, ecco quanto dura

L'inizio del mese di settembre è stato all'insegna di un'instabilità climatica con una serie di perturbazioni che hanno interessato buona parte del paese. In particolare la numero 2 di settembre ha fatto registrare piogge e rovesci principalmente nelle regioni del Centro-Sud. Per la prossima settimana cambia ancora tutto con il ritorno dell'anticiclone africano.

Meteo Italia, torna l'anticiclone africano, ecco dove e quando

Dopo la pioggia e maltempo, le previsioni meteo della prossima settimana segnalano il ritorno dell'Anticiclone Africano. Dopo un clima perlopiù instabile caratterizzato da nuvolosità diffuse e rovesci anche intensi, con l'arrivo della nuova settimana è previsto il passaggio di una intensa aria calda subtropicale in risalita dal nord Africa. L'Anticiclone si farà sentire in quasi tutto il Sud e Isole con temperature che sfioreranno i 30°. Non solo, all'inizio della settimana il promontorio anticiclonico nord-africano punterà anche verso le regioni del Nord portando aria calda con temperature in aumento quasi ovunque e picchi di anche 35° nelle isole.

Per la giornata di domenica 4 settembre sole e bel tempo in Calabria, Sicilia e Sardegna. Al Nord il clima è in miglioramento con rischio di temporali solo lungo le Alpi. Tempo perlopiù variabile ed instabile nel resto del base con rovesci e temporali anche di forte intensità in mattinata tra Toscana, Lazio e Campania e dal pomeriggio nelle regioni centrale, Basilicata e Puglia. Dal pomeriggio però si registra un miglioramento, anche se il rischio piogge persiste in Molise e Puglia. Temperature massimo in rialzo in buona parte del paese con picchi di 33-35° su bassa Calabria e Isole.

Meteo, tendenza e previsioni dei prossimi giorni

Per lunedì 5 settembre le previsioni meteo delineano un clima caldo e soleggiato in buona parte del paese con possibili annuvolamenti solo lungo le Alpi, zone di Nord-Ovest e regioni del medio-basso Adriatico. Il rischio pioggia è davvero basso ad eccezione di qualche possibile rovescio nelle prime ore del mattino sull'alto Piemonte e nel pomeriggio sulle Alpi. Temperature massime in rialzo con valori tipicamente estivi tra i 27 e 32 gradi e punte di 35° in Sicilia e Sardegna.



Anche la giornata di martedì 6 settembre è all'insegna del bel tempo con sole e caldo lungo tutto il stivale. Solo nelle prime ore del mattino possibili rovesci potrebbero verificarsi tra Piemonte e Lombardia, mentre in prima serata previsti brevi temporali sul nord-est dell’Isola e nel centro-nord della Lombardia. Il passaggio dell'anticiclone africano si farà sentire facendo innalzare la colonnina di mercurio con temperature di gran lunga al di sopra della media del periodo. Da metà settimana però al Nord è previsto l'arrivo di una nuova perturbazione atlantica con piogge e rovesci, mentre l'Anticiclone persisterà ancora nelle regioni del Sud. Nonostante la pioggia non si segnala l'arrivo di aria fresca visto che su buona parte del paese soffieranno venti caldi che faranno innalzare nuovamente le temperature nelle regioni del Sud e Isole.