Meteo, in arrivo pioggia, neve e vento con temperature in netto calo: ecco dove e quando

L'anticiclone nord-africano comincia a indebolirsi con l'arrivo di novembre, mese che si preannuncia all'insegna di pioggia, freddo e neve. Al Nord, infatti, è previsto l'arrivo di una debole perturbazione che innescherà un brusco cambiamento climatico con un calo delle temperature e la comparsa della prima neve sui settori alpini sopra i 1.500 metri. Ecco le previsioni dei prossimi giorni.

Meteo, pioggia e freddo in arrivo da Nord a Sud: nei prossimi giorni un sensibile calo termico

E' arrivato il momento di dire "addio" al caldo anomalo percepito in queste ultime settimane che ha fatto registrare temperature al di sopra della media del periodo da Nord a Sud. L'anticiclone nord-africano, infatti, oramai sta perdendo la sua forza complice il passaggio di una debole perturbazione nelle regioni del Nord. Il mese di novembre inizia con un cambio meteorologico che interesserà dapprima le regioni settentrionali dove nelle prossime ore è previsto il passaggio della prima perturbazione del mese che causerà un aumento delle nubi, qualche pioggia e un calo delle temperature.

Nei prossimi giorni la situazione cambierà anche nelle regioni del Centro-Nord e Sardegna complice il passaggio di una seconda perturbazione che si preannuncia molto più forte ed intensa. Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni per la giornata di martedì 1 novembre. Nel Giorno di Ognissanti annuvolamenti in aumento al Nord e le prime piogge in Valle d’Aosta, Piemonte e Ponente ligure. Nel resto del paese permane un tempo soleggiato con qualche possibile banco di nebbia in Val Padana. La situazione peggiorerà nelle prime ore del pomeriggio anche in Toscana, Umbria, Marche, alto Lazio e Sardegna. In Lombardia previste le prime piogge che poco dopo interesseranno anche le Alpi centrali e la Liguria. Temperature in lieve calo al Nord, mentre si confermano stazionarie nel resto d’Italia.

Meteo, arriva la neve in montagna

Per la giornata di mercoledì 2 novembre nuvolosità irregolare da Nord a Sud con qualche possibile pioggia prevista tra Levante ligure e alta Toscana. La situazione peggiorerà nel pomeriggio interessando in particolare il Nord, ma anche la Liguria orientale, Toscana, Emilia, basso Veneto e rilievi friulani. Anche al Centro-Sud previsto il passaggio di nubi.

In calo le temperature al Nord e Toscana, mentre al Centro si manterranno intorno ai 20°, mentre al Sud toccheranno anche i 24-25°. Nei giorni successivi assisteremo ad un vero e proprio cambiamento climatico complice il passaggio della seconda perturbazione del mese di novembre che da giovedì 3 novembre si farà sentire forte e chiara sulle regioni del Nord-Ovest, Nord-Est e Toscana con piogge e forti rovesci.

Temperature in calo con valori compresi tra 15 e 19 gradi al Nord, mentre tra i 20 e 25 gradi al Centro-Sud e Isole. La prima settimana di Novembre segnerà anche l'arrivo di un'aria più fredda responsabile di un generale calo delle temperature che si avvicineranno a valori nella media. Prevista anche la prima neve in montagna fin verso i 1.500 metri di quota sul settore alpino, soprattutto quello occidentale e centrale.