Meteo, Immacolata con il maltempo: neve a bassa quota, temporali e raffiche di vento

Cosa dicono le previsioni meteo per l'Immacolata? Sarà un weekend di festa all'insegna del maltempo con neve anche a bassa quota, temporali e raffiche di vento gelido. Insomma una fase di maltempo piuttosto invernale che ci farà immergere di più anche nel clima natalizio. Ecco tutti i dettagli.

Meteo, previsioni prossimi giorni: Immacolata con il maltempo

La perturbazione atlantica che è in azione al Centro-Sud esaurirà i suoi effetti nelle prime ore di venerdì 6 dicembre. Nel frattempo, però, sempre nella giornata di domani, un’altra veloce perturbazione atlantica lambirà il Nord Italia portando delle deboli nevicate sulle Alpi più settentrionali.

Dopo qualche ora di pausa, sull'Italia arriverà, questa volta, un’intensa perturbazione di origine nord-atlantica, la numero 3 di dicembre, accompagnata da una massa d’aria fredda. Da sabato 7 dicembre colpirà soprattutto il Nord per poi investire, nella giornata della Festa dell'Immacolata, il resto dell’Italia. Sarà un fine settimana ricco di piogge, temporali, venti molto forti e nevicate a quote basse sulle Alpi e in Appennino.

Nel dettaglio venerdì 6 dicembre il tempo sarà in graduale miglioramento nel medio versante adriatico e al Sud, con più nubi al Meridione e residue piogge fino al mattino. Cielo generalmente da poco a parzialmente nuvoloso, con deboli precipitazioni sulle Alpi di confine, nevose ad alta quota. Possibili banchi di nebbia fino al mattino nella pianura lombarda.

Per il weekend dell’Immacolata, tra il 7 e 8 dicembre, si conferma un diffuso peggioramento meteo con: piogge sparse e soprattutto vento molto forte e calo delle temperature. Sabato 7 dicembre avremo tempo stabile ad inizio giornata, ma nel corso delle ore assisteremo a un deciso peggioramento a partire dal Nord-Ovest. In queste zone sono attese piogge sparse e neve sulle Alpi a quote inizialmente alte. Qualche pioggia isolata sarà possibile anche sulla Campania. In serata la perturbazione si sposterà sulle regioni di Nord-Est coinvolgendo anche il nord della Toscana, la Sardegna e il Lazio.

Tra sabato e domenica i venti rinforzeranno in modo sensibile in gran parte del Paese. Si segnalano forti venti di fohn in alcune valli alpine, Maestrale burrascoso sui mari intorno alla Sardegna, venti forti di Libeccio al sud e sui bacini centro-meridionali.

Che tempo farà per il giorno dell'Immacolata?

Domenica 8 dicembre, giorno della Festa dell'Immacolata, ci saranno schiarite sul Nord-Ovest, in Puglia e sul medio Adriatico, mentre qualche rovescio potrà ancora interessare:

il settore dell’Adriatico settentrionale,

il Lazio,

il basso Tirreno,

la Sardegna,

la Sicilia occidentale.

La neve potrà cadere fino a quote collinari in Romagna e nelle Marche settentrionali. I venti saranno ancora molto forti, soprattutto sulle Isole maggiori, sui bacini meridionali e sul medio-basso mar Tirreno; fohn nelle valli alpine. Le temperature continueranno a diminuire e il calo termico sarà più sensibile all’inizio della prossima settimana.