Meteo, il brutto tempo ha le ore contate: tornano sole e caldo

Secondo le ultime previsioni meteo, il brutto tempo ha le ore contate. Presto tornerà a splendere il sole su tutta Italia e le temperature aumenteranno. Cosa ci aspetta quindi nei prossimi giorni? Ecco cosa accadrà nel dettaglio.

Meteo: le previsioni da martedì a giovedì

Cosa dicono le previsioni meteo per la settimana appena iniziata? Dopo il maltempo del lungo fine settimana del 25 aprile cosa dovranno aspettarsi gli italiani? Ebbene martedì 26 aprile 2022 il cielo sarà nuvoloso solo al Nord, con isolati rovesci e temporali su: Lombardia, Levante Ligure e Venezie. In tutto il resto d'Italia il tempo sarà bello, con temperature in leggero aumento al Centro-Sud e venti di debole intensità.

Mercoledì 27 aprile, invece, permarranno alcune nuvole al Nordest, sul Basso Piemonte e sull'Appennino Centrale. Nonostante ciò anche in queste zone vi saranno momenti di sole e pochi ed isolati acquazzoni soprattutto sulle Alpi Orientali. Finalmente le temperature massime saranno in crescita anche al Nord, sulle regioni tirreniche e sulle Isole Maggiori. Insomma la Primavera si farà sentire ed il bel tempo la farà da padrone. Proprio dal 27 aprile l’alta pressione si allungherà su gran parte d’Italia. Grazie a questo il tempo sarà in prevalenza stabile e soleggiato.

Giovedì 28 aprile sarà prevalentemente una giornata soleggiata e con temperature primaverili. Il tempo sarà stabile e non vi saranno piogge anche se la nuvolosità si farà più intensa, a tratti, sul sud della Sardegna, sulla Sicilia e sulla bassa Calabria.

Nuovo maltempo nel fine settimana: Maggio inizia con la pioggia?

Sfortunatamente le tendenze meteo per il prossimo fine settimana preannunciano un nuovo cambio di circolazione atmosferica sull’Italia con il ritorno di condizioni di instabilità almeno al Nord e soprattutto sull’arco alpino. Si attende infine anche una debole perturbazione all’estremo Sud che tra sabato e domenica porterà temporali su Sicilia e Calabria. Maggio inizierà all'insegna dell'instabilità e del brutto tempo? In alcune zone d'Italia pare proprio di sì. Per avere previsioni più precise occorrerà attendere i prossimi giorni.