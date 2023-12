Meteo, il 2023 si chiude con l'alta pressione: la tendenza fino a Capodanno

Secondo gli ultimi aggiornamenti il peggioramento previsto nei prossimi giorni non arriverà sull’Italia, anche se l’attendibilità non è altissima. Le perturbazioni scorreranno sul Nord Europa lambendo quella centrale, ma non dovrebbero riuscire a penetrare nel Mediterraneo.

L’alta pressione attualmente posizionata sull’Europa meridionale, compresa l’Italia, dovrebbe continuare a proteggere il Mediterraneo dall’arrivo di perturbazioni anche negli ultimi giorni dell’anno.

Il tempo resterà dunque abbastanza stabile con giornate però molto grigie: la nuvolosità tenderà infatti ad aumentare al Nord, sulle regioni tirreniche e su quelle del versante adriatico tra venerdì e sabato.

Tendenza meteo: alta pressione fino a Capodanno



Ci aspettano giornate non soleggiate ma dominate dalle nuvole con cieli anche coperti. Locali piogge o pioviggini tra venerdì e giovedì si potranno verificare al Nord, in particolare su alta Toscana, Liguria di Levante e Friuli-Venezia Giulia. Qualche pioviggine anche sulle regioni del versante tirrenico entro sabato.

Il tempo resterà così stabile anche per San Silvestro e Capodanno mentre l’attuale tendenza vede un peggioramento nei primi giorni del prossimo anno, a partire dal 2-3 gennaio ma l’indice di affidabilità per questa tendenza è ancora molto basso.

Le temperature rispetto a questi giorni natalizi saranno in calo per l’afflusso di aria meno calda con valori vicini alla norma della stagione o anche al di sopra nelle aree soleggiate. Il rischio nebbie non sarà elevato ma l’assenza di vento e la stabilità atmosferica farà peggiorare la qualità dell’aria con un aumento degli inquinanti nei bassi strati.