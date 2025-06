Meteo giugno 2025 tra caldo africano e temporali con grandine: che estate sarà?

Il meteo divide l'Italia in due. Le ultime previsioni del mese di giugno confermano una tendenza che si è ripetuta di frequente in Italia negli ultimi anni. Se al Nord il maltempo continuerà ad imperversare, al Sud e nel resto delle Penisola l'anticiclone africano si prenderà di più la scena con temperature previste in aumento. Che estate sarà?

Meteo giugno 2025, Italia divisa in due: che estate sarà?

L'estate sta per entrare nel vivo. L’ondata di calore che ha iniziato a farsi sentire nei giorni scorsi è destinata a intensificarsi ulteriormente, a causa dell’espansione marcata di un’area di alta pressione di matrice africana che ormai domina gran parte del territorio italiano.

Questo anticiclone sta trasportando masse d’aria torrida dal deserto del Sahara verso il Mediterraneo, causando un’impennata delle temperature ben oltre i valori tipici del periodo e inaugurando una fase meteorologica particolarmente intensa. L’aumento termico è più evidente nelle regioni centrali e meridionali, dove in numerose zone interne della Sardegna si sono già registrati picchi superiori ai 35°C.

Al Nord invece fino a sabato 8 giugno continueranno le le precipitazioni in particolare su Alpi e alte pianure di Lombardia e Friuli Venezia Giulia dove si prevedono grandinate abbondanti e forti raffiche di vento. Nel periodo compreso tra lunedì 10 e mercoledì 12 giugno si prevede però un rafforzamento delle condizioni di stabilità su tutto il Paese, accompagnato da cieli per lo più sgombri da nubi e da un progressivo incremento delle temperature.

È improbabile che, a livello generale, si tocchino i livelli eccezionali registrati 22 anni fa, quando un’ondata di calore investì l’intera penisola per diverse settimane. Tuttavia, il caldo sarà comunque intenso, in linea con quanto osservato negli ultimi anni. Inoltre, almeno fino al 15-20 giugno, non si intravedono significative interruzioni temporalesche in grado di attenuare la calura.

Meteo estate 2025, Italia verso un'altra stagione bollente?

Secondo le elaborazioni dei principali centri meteorologici internazionali, l’estate 2025 in Italia potrebbe essere più calda della media, con temperature superiori di circa 2°C rispetto ai valori tipici del trentennio di riferimento.

È importante sottolineare che queste indicazioni provengono da modelli climatici stagionali, i quali non forniscono previsioni puntuali giornaliere, ma delineano scenari probabilistici costruiti su simulazioni a lungo termine. Nonostante ciò, il messaggio è evidente: l’estate sarà fortemente influenzata dal caldo, con elevate probabilità di ondate di calore intense e persistenti.