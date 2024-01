Giovedì con qualche pioggia e vento forte, poi l'irruzione gelida: le previsioni meteo dal 18 gennaio

Una perturbazione sta attraversando l'Italia, e prima di allontanarsi definitivamente giovedì 18 gennaio sarà ancora responsabile di condizioni meteo instabili soprattutto nelle zone interne e tirreniche del Centro-Sud. Soffieranno anche forti venti occidentali, accompagnati da un generale aumento delle temperature, destinato tuttavia a durare poco.

Tra venerdì e sabato si conferma infatti l’arrivo di un fronte freddo dal Nord Europa che porterà una breve fase di clima invernale da Nord a Sud, temperature anche sotto la norma, con venti forti di Bora, Tramontana e Grecale, e nevicate anche in Appennino. Le precipitazioni interesseranno venerdì soprattutto il Nord-Est, il Centro e localmente il Sud Italia; sabato il Sud e la Sicilia.

Le previsioni meteo per giovedì 18 gennaio

Ultime piogge al Nord-Est, nebbie mattutine nella pianura piemontese e qualche nevicata persistente sui rilievi di confine con la Francia. In giornata si osserverà poi un miglioramento generale al Nord; cielo sereno o poco nuvoloso in Puglia, Calabria ionica e Sicilia; piogge e isolati rovesci in Toscana, Umbria, zone interne di Lazio e Abruzzo, in Campania e sulla Calabria tirrenica, anche con la possibilità di brevi temporali.

Temperature massime in temporaneo rialzo; valori ben oltre la norma con valori anche superiori ai 20 °C nella fascia adriatica, al Sud e in Sicilia. Forti venti occidentali quasi ovunque, raffiche burrascose sui mari di ponente e in montagna; mari molto mossi o agitati.

Le previsioni meteo per venerdì 19 gennaio

Venerdì il transito del fronte freddo provoca un primo calo termico, tranne al Sud e in Sicilia, più marcato al Nord, nelle zone alpine e lungo l’Adriatico. Nubi e deboli precipitazioni al Nord-Est, in Lombardia Emilia Romagna e Marche, con nevicate fino a 500 metri; più soleggiato nel resto del Nord, nelle regioni meridionali e in Sicilia. Entro sera migliora al Nord-Est, neve fino a 400 metri invece in Piemonte e sulle Prealpi lombarde. In serata peggiora anche in tutto il Centro e in Sardegna, con neve in Appennino fino a 800 metri.

Temperature in calo sensibile al Nord, in parte anche al Centro e in Sardegna; valori ancora molto elevati nella fascia del medio-basso adriatico, al Sud e in Sicilia, con punte superiori ai 20 °C. Venti moderati o forti occidentali al Sud; entrano progressivamente venti forti di Bora e Tramontana al Centro-Nord; Foehn sulle Alpi e tratti in pianura al Nord-Ovest. Mari da mossi ad agitati.