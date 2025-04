Meteo, due giorni di maltempo e criticità in Italia: che tempo farà a Pasqua e Pasquetta?

La settimana Santa di Pasqua 2025 è all'insegna del maltempo in Italia con piogge e allerte meteo: da quella rossa in Piemonte fino a quelle arancione e gialla nel resto del Paese. Il clima è destinato a migliorare tra Venerdì Santo e sabato, ma in vista di Pasqua sembra delinearsi l'arrivo di una nuova perturbazione. Le previsioni meteo.

Meteo Italia, maltempo e piogge nella settimana Santa di Pasqua 2025

L’Italia è alle prese con una eccezionale ondata di maltempo causata dal passaggio di una serie di perturbazioni che da giorni stanno interessando le regioni del Centro-Nord. Massima allerta nelle zone di Nord-Ovest dove è stata diramata l'allerta meteo per rischio idraulico e idrogeologico a causa dell'innalzamento dei livelli dei corsi d’acqua che hanno fatto registrare nelle ultime 36 ore i 200 mm, con picchi estremi anche oltre i 400 mm. Anche il vento non è da sottovalutare per la presenza di raffiche che, in alcune zone, superano anche i 100 km orari. In vista del weekend si delinea un parziale miglioramento con un clima stabile e schiarite lungo tutto lo stivale. Ancora incerta la tendenza in vista di Pasqua e Pasquetta anche se sembra delinearsi l'arrivo di una nuova perturbazione dirette al Centro-Nord e Sardegna.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di giovedì 17 aprile 2025: cielo da nuvoloso a coperto sulla maggior parte delle regioni italiane, ma con tendenza a schiarite. Piogge e temporali, anche localmente intense e abbondanti al Nord che nelle prossime ore interessano anche le zone del Centro-Sud. Ancora nevicate nelle Alpi occidentali oltre 1600-2000 metri. Le temperature massime restano stabili sui versanti ionici e in Sardegna, mentre in leggero calo più o meno sensibile nel resto del Centro-Sud. Massima attenzione in diverse regioni d'Italia interessate dall'allerta meteo: rossa per rischio idrogeologico su parte del Piemonte, mentre arancione e gialla dalla Lombardia alla Valle d'Aosta. Nella giornata di Venerdì Santo, 18 aprile 2025, alternanza tra nuvole e schiarite, ma non si escludono ancora temporali in Lombardia, zone di Nord-Est e tra toscana e alta Calabria tirrenica. Le temperature massime ancora in calo.

Meteo, la tendenza in vista di Pasqua e Pasquetta 2025

Dopo giorni di piogge e temporali anche intensi in diverse regioni, da venerdì 18 aprile 2025 è previsto un miglioramento del tempo con una tregua dal maltempo. Nella giornata di sabato 19 aprile bel tempo stabile e soleggiato in buona parte del Paese anche se diverse regioni dovranno fare i conti con l'arrivo di una nuova perturbazione, la n.5 del mese, destinata ad influenzare le condizioni meteo di Pasqua e Pasquetta 2025. In arrivo, infatti, piogge isolate sulla Liguria di Ponente, ma anche in Piemonte e zone prealpine. Nonostante il maltempo le temperature massime registrano un aumento.

Ancora incerta la tendenza meteo per Pasqua e Pasquetta anche se, secondo lo scenario più probabile, non si esclude il rischio di piogge nella domenica di Pasqua sul Nord-Ovest e Liguria con un peggioramento che coinvolgerà anche la Sardegna e Toscana. Nel resto del Centro-Sud clima asciutto, mentre nuvole al Centro-Nord. Anche in vista del lunedì di Pasquetta il clima sarà condizionato dagli effetti della perturbazione con condizioni meteo diffusamente instabili e il rischio di piogge e rovesci intensi sulla Sardegna e Nord-Ovest. Schiarite, invece, nelle regioni del Sud. Come sempre per conoscere conferme su questa evoluzione e maggiori dettagli vi invitiamo a seguire i prossimi aggiornamenti.