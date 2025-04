Meteo: allerta rossa, arancione e gialla il 18 aprile 2025 in Italia. Ecco dove

Prosegue l'ondata di maltempo in Italia anche nella giornata di domani, Venerdì Santo 18 aprile 2025 con un nuovo allarme maltempo. Il Dipartimento della Protezione Civile ha comunicato un bollettino di allerta meteo rossa, arancione e gialla in Italia. Scopriamo tutte le regioni e zone interessate.

Maltempo in Italia: allerta rossa e arancione il 18 aprile 2025

Maltempo diffuso in Italia con piogge e criticità importanti in diverse regioni colpite da fenomeni temporaleschi intensi. Nella giornata del 18 aprile 2025, Venerdì Santo di Pasqua 2025, scatta l'allerta meteo rossa in ben due regioni. Ricordiamo l'allerta rossa è un livello di elevata criticità con eventi meteorologici estremi, come forti piogge, venti di tempesta o burrasca, fulminazioni, grandinate e allagamenti, con possibili danni a infrastrutture, edifici e attività agricole. Ecco nel dettaglio le regioni e le zone interessate dall'allerta meteo rossa per rischio idraulico:

Emilia Romagna : Pianura piacentino-parmense;

: Pianura piacentino-parmense; Lombardia: Bassa pianura occidentale.

Non solo, sempre venerdì 18 aprile 2025, è stato diramato un bollettino di allerta meteo arancione per rischio idraulico in Lombardia e nello specifico in Bassa pianura centro-occidentale. E ancora da non sottovalutare è l'allerta arancione per rischio idrogeologico diramata sempre in Lombardia nelle zone Laghi e Prealpi Varesine.

Meteo, allerta gialla per piogge e criticità il 18 aprile in Italia: le zone a rischio

Il Dipartimento della Protezione Civile ha comunicato per venerdì 18 aprile 2025 anche un bollettino di allerta meteo gialla per rischio piogge e temporali. Previsti fenomeni temporaleschi intensi e diffusi in diverse regioni interessata dall'allerta gialla di ordinaria criticità per rischio temporali. Ecco dove:

Campania: Basso Cilento, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento.

Sempre venerdì 18 aprile 2025 scatta l'allerta meteo gialla per rischio idraulico in:

Emilia Romagna : Montagna emiliana centrale, Pianura reggiana, Pianura modenese, Pianura reggiana di Po, Collina emiliana centrale, Pianura bolognese, Montagna bolognese, Collina bolognese;

: Montagna emiliana centrale, Pianura reggiana, Pianura modenese, Pianura reggiana di Po, Collina emiliana centrale, Pianura bolognese, Montagna bolognese, Collina bolognese; Lombardia : Pianura centrale, Laghi e Prealpi Varesine, Bassa pianura centro-orientale;

: Pianura centrale, Laghi e Prealpi Varesine, Bassa pianura centro-orientale; Piemonte : Pianura Torinese e Colline, Pianura settentrionale;

: Pianura Torinese e Colline, Pianura settentrionale; Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Livenza, Lemene e Tagliamento, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone.

Infine da non sottovalutare è lo stato di allerta meteo gialla per rischio idrogeologico emesso nelle regioni e zone: