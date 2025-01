Meteo, giorni della Merla "minacciati" da un nuovo ciclone freddo?

Piogge e temporali nelle regioni del Centro-Nord complice il passaggio di una nuova perturbazione. Anche l'inizio della prossima settimana è nel segno del maltempo diffuso. Ecco le previsioni meteo.

Meteo, le previsioni del weekend in Italia: piogge, ma temperature alte

La perturbazione n.8 di gennaio è in arrivo in Italia. Una nuova ondata di maltempo è prevista nelle regioni del Centro-Nord con fenomeni temporaleschi anche intensi, ma con temperature insolitamente alte per il periodo dell'anno. La neve resta sconfinate sulle Alpi a quote molto alte. Anche l'inizio della prossima settimana è nel setempo del maltempo con l'arrivo di una nuova perturbazione, la n.9 del mese, che interesserà dapprima le regioni del Nord e poi quelle tirreniche e le Isole. Previsto anche un calo delle temperature da martedì prossimo con la quota neve che rimarrà a quote elevate.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di domenica 26 gennaio: nuvole ovunque, ma schiarite nelle regioni di Nord-Ovest e Sardegna. Maltempo diffuso con piogge in Lombardia, Levante ligure, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche e Lazio, mentre torna la neve sulle zone alpine oltre 1300-1500 metri. In aumento le temperature minime anche se i valori restano piuttosto miti per il periodo, mentre le massime salgono al Nord e regioni adriatiche. Da lunedì 27 gennaio bel tempo con sole al Sud, mentre nuvole nel resto del paese con il rischio di piogge e fenomeni localmente intensi su regioni settentrionali, Toscana, Umbria, alto Lazio e Sardegna settentrionale. Torna anche la neve sulle Alpi oltre 1200-1600 metri. In calo le temperature massime al Nord-Ovest, mentre in crescita in Sardegna.

La tendenza meteo per la prossima settimana in Italia

La prossima settimana inizia con il transito di un’attiva perturbazione in arrivo tra lunedì 27 e martedì 28 gennaio lungo tutto lo stivale. Se nella giornata di lunedì l'ondata di maltempo coinvolgerà principalmente il Nord-Ovest, le aree alpine e prealpine con fenomeni temporaleschi moderati, da martedì è previsto l'arrivo di una massa d'aria fredda. Clima perturbato ed instabile al Nord, mentre sulle Alpi continuerà a nevicare con la quota in calo intorno ai 1000 metri. Successivamente gli effetti della perturbazione si faranno sentire anche nelle regioni del Centro-Sud e Sardegna con un clima instabile accompagnato anche da forti venti e l'arrivo di aria più fresca.

Da mercoledì 29 gennaio previsto l'arrivo di una massa d'aria più fredda con un conseguente calo termico. Clima instabile con rischio di temporali all’estremo Sud tra Puglia meridionale, Calabria e Sicilia. Nel resto d’Italia, invece, si delinea un miglioramento con schiarite, mentre ancora nuvole sparse tra Liguria di levante e regioni centrali tirreniche con il rischio di isolate e deboli piogge su Toscana, Umbria, Lazio e a ridosso dell’Appennino settentrionale. Ancora incerta l’evoluzione successiva anche se il meteo prevede il passaggio di un'altra circolazione depressionaria lungo il Mediterraneo. Intanto con l'arrivo di una massa d’aria il clima tornerà di stampo invernale con temperature in brusco calo. Come sempre per dettagli più attendibili bisognerà attendere gli aggiornamenti dei prossimi giorni.