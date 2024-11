Meteo, freddo e neve in arrivo a Milano: ecco quando

Dopo un'inizio di settimana climaticamente stabile con alternanza di sole e nuvole, la città di Milano sarà presto colpita da una ondata di freddo e gelo. È in arrivo un vero e proprio assaggio d'inverno con maltempo, freddo, forti venti e un brusco calo delle temperature. Ecco le previsioni.

Meteo Milano, sta arrivando l'inverno con freddo artico e neve

The winter is coming in Milan! Proprio così, l'inverno sta arrivando a Milano che nelle prossime sarà investita da una massa d'aria gelida proveniente dall'Artico accompagnata da forti venti di burrasca, freddo e nevicate. In calo anche le temperature con i valori che caleranno di tanto rispetto ai giorni scorsi. È un vero e proprio affondo invernale quello che colpirà non solo la capitale della moda, ma tutta Italia dove sono previsti condizioni climatiche di stampo invernale con freddo artico, mareggiate e neve anche a basse quote.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni incentrate sulla città di Milano. Dopo la giornata di martedì 19 novembre segnata da un'alternanza di nubi e schiarite, anche nella giornata di oggi mercoledì 20 novembre non sono previste piogge con un clima per lo più asciutto. In calo le temperature con i valori compresi tra i 6°-9°.

Che tempo farà a Milano nei prossimi giorni? Freddo pungente e crollo delle temperature

Nella giornata di giovedì 21 novembre, le previsioni delineano nella città di Milano la presenza di cieli poco nuvolosi e nubi in aumento. In serata arriva la neve, anche in pianura, ma non si escludono piogge e rovesci con un brusco calo delle temperature che sfioreranno lo 0°. Attenzione: sono previsti anche forti venti di burrasca tali da far scattare l'allerta meteo.

Venerdì 22 novembre ancora cieli nuvolosi e freddo pungente con le temperature che oscilleranno tra la massima di 10° e la minima di 3°. Nel weekend torna il sole, ma farà ancora freddo con la minima che nella giornata di sabato 23 novembre andrà sotto lo zero intorno a -1°/-2°.