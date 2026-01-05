Meteo: freddo e maltempo, in arrivo neve a bassa quota. Le previsioni dal 5 gennaio

La settimana dell’Epifania si apre con una situazione meteo dinamica su gran parte d’Italia, che rimane esposta al transito di alcune perturbazioni. La prima di queste è arrivata domenica, e anche lunedì insisterà soprattutto sulle regioni centro-meridionali, portando piogge sparse e nevicate in Appennino. Il tempo si manterrà più stabile al Nord, con spazio anche per ampie schiarite, specie nel settore alpino e vicine pianure.

Nella giornata dell’Epifania, martedì 6 gennaio, arriverà una seconda perturbazione che riporterà il maltempo in molte regioni del Centro-Sud e lambirà anche le regioni di Nord-Est - per lo più le aree dell’alto Adriatico, dove non si escludono locali nevicate a bassa quota con possibili fiocchi fino in pianura.

Fino a martedì resterà ampio il divario termico tra Nord e Sud: le regioni settentrionali e parte del Centro vedranno la graduale discesa di aria molto fredda, a tratti gelida, che favorirà un clima decisamente invernale con temperature anche al di sotto della norma, mentre le regioni meridionali saranno ancora interessate da afflussi di aria mite e valori sopra la media. Stando alle attuali proiezioni, mercoledì la massa d’aria fredda si estenderà anche verso il Sud portandovi condizioni invernali.

Le previsioni meteo per lunedì 5 gennaio

Cielo da nuvoloso a coperto al Centro-Sud con piogge sparse, meno probabili su alta Toscana e Sicilia dove si attende qualche schiarita. Temporali possibili sull’alto versante ionico.

Neve oltre 500-1000 metri sui rilievi umbro-marchigiani, oltre 1500 metri nel resto dell’Appennino centrale. Tempo più stabile al Nord, ma con po’ di nuvole, più compatte in Emilia Romagna e alto Adriatico e deboli precipitazioni in Romagna, nevose fino a bassa quota nell’entroterra. Nel pomeriggio tendenza a parziali schiarite in Calabria e Sicilia.

Temperature massime nella media o al di sotto al Centro-Nord, ancora miti al Meridione. Venti forti meridionali all’estremo Sud, agitati il mare Ionio e il Canale d’Otranto.

Le previsioni meteo per l'Epifania

Martedì cielo nuvoloso o coperto nell’alto Adriatico e al Centro-Sud, eccetto sulla Toscana occidentale. Piogge su medio Adriatico, Umbria, Lazio, Campania, nord della Puglia e Sardegna meridionale.

Neve in Appennino, con nevicate fino a quote basse tra la Romagna, dove la neve potrà arrivare fino in pianura, e le Marche. Quota neve da 800 a 1500 nell’Appennino centrale. Tempo soleggiato nel resto del Nord. Nel pomeriggio peggiora anche in Sicilia, Calabria tirrenica e Salento con possibili temporali. In serata migliora in Umbria e Lazio.

Temperature stazionarie o in leggero calo, con freddo in accentuazione alCentro-Nord; massime ancora localmente sopra la media al Sud e in Sicilia. Ventoso per venti meridionali al Sud, settentrionali al Centro e vicine aree del Nord. Mari per lo più mossi o molto mossi.