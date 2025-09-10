Meteo: forte maltempo nelle prossime ore, si attenua da giovedì 11 settembre

Prosegue la violenta ondata di maltempo che sta colpendo l'Italia: anche nella seconda parte di oggi, mercoledì 10 settembre, si formeranno numerosi temporali che potrebbero risultare localmente intensi, caratterizzati da nubifragi e violente raffiche di vento, soprattutto sull’Arco Alpino e le regioni tirreniche.

Prima di abbandonare definitivamente la nostra Penisola, domani l’intensa perturbazione atlantica influenzerà ancora le condizioni meteo soprattutto al Sud, mentre al Centro-Nord e Sardegna sono attese ampie schiarite, con poche piogge residue per lo più concentrate all’estremo Nord-Est e nelle zone appenniniche.

Le previsioni meteo per giovedì 11 settembre

Giovedì al mattino cielo nuvoloso e qualche rovescio o temporale su estremo Nord-Est, Puglia, Bassa Campania, Calabria e nord della Sicilia; nel resto d’Italia prevalenza di tempo bello, salvo qualche innocuo annuvolamento. Nel pomeriggio ancora un po’ di nuvole e qualche pioggia su Friuli Venezia Giulia, alto Veneto, Puglia Meridionale, Calabria e Sicilia, in prevalenza bello altrove.

Temperature massime in rialzo al Centro-Nord, Sardegna e Campania, in calo invece nel resto del Sud: valori quasi dappertutto vicini alle medie stagionali, per lo più compresi fra 24 e 30 gradi, con qualche punta di 31-32 gradi solo all’estremo Sud.

Le previsioni meteo per venerdì 12 settembre

Venerdì alternanza tra sole e momenti nuvolosi al Nord, con qualche pioggia sulle zone alpine e prealpine. Nel resto d’Italia prevalenza di tempo soleggiato, con temporaneo ma innocuo aumento della nuvolosità, nel pomeriggio, per lo più confinato sulle zone interne del Centro.

Temperature massime con poche variazioni e in generale vicine ai valori tipici del periodo.