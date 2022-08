Meteo fine settimana: le previsioni del tempo per sabato 20 e domenica 21 agosto

Cosa dicono le previsioni meteo per il fine settimana? Che tempo farà sabato 20 e domenica 21 agosto? Dopo i temporali degli scorsi giorni, che hanno causato ingenti danni sia al Nord che al Sud ci attende il rinforzo dell'alta pressione con tempo soleggiato un po' ovunque. Ecco tutti i dettagli.

Meteo per il fine settimana: tempo soleggiato e caldo

Come è iniziato il fine settimana? Che tempo farà sabato 20 e domenica 21 agosto? Nel weekend del grande esodo, in cui molti ripartono dai luoghi di villeggiatura per tornare a casa e riprendere la quotidianità dopo le ferie estive, l'Italia torna ad essere unita sotto il sole e con il caldo.

Per oggi, sabato 20, non si prevedono, infatti, nemmeno nel pomeriggio o nella sera, condizioni di instabilità. Il cielo potrebbe diventare parzialmente nuvoloso nell’interno del Centro e al Sud, con locali rovesci nella Puglia meridionale, ma rimarrà comunque soleggiato in tutte le altre zone d'Italia.

La giornata di domenica 21 agosto si prospetta con tempo stabile e cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso al Nord, al Centro, in Sardegna e in gran parte della Sicilia. Al Sud potrebbe invece esserci maggiore variabilità, con una nuvolosità irregolare e qualche isolato e breve rovescio possibile al mattino in Salento. Rovesci pomeridiani o serali potrebbero invece interessare la Campania e la Calabria tirrenica.

Insomma un fine settimana con tempo in prevalenza stabile sull’Italia grazie al rinforzo dell’alta pressione. Come inizierà la penultima settimana di agosto?

Previsioni meteo: che tempo farà settimana prossima?

La nuova settimana prenderà il via con condizioni di tempo soleggiato soprattutto al Nord, nelle regioni centrali tirreniche e in Sardegna.

Sul medio Adriatico e sulle regioni meridionali invece potrà giungere un vortice di bassa pressione che potrebbe determinare una maggiore instabilità favorendo lo sviluppo di alcuni rovesci e temporali.

Lunedì 22 agosto però il tempo sarà soleggiato o poco nuvoloso al Nord, in Toscana, Umbria e Sardegna. Qualche annuvolamento potrà invece verificarsi su Alpi orientali e Friuli, ma anche sulle regioni centrali adriatiche, del Sud e sulla Sicilia. Le ultime tendenze mete preannunciano possibili rovesci o isolati temporali al mattino tra Abruzzo e nord della Puglia. Nel pomeriggio, invece, saranno possibili anche nel resto del Sud e nella Sicilia centro-orientale.