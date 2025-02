Meteo, fine settimana con piogge e neve anche a bassa quota: le previsioni in Italia

L'Italia sta per essere colpita da una forte ondata di maltempo causata dal passaggio di una doppia perturbazione che farà sentire i suoi effetti già da venerdì 7 febbraio 2025 nelle regioni del Nord. Neve, freddo e temporali da Nord a Sud.

Meteo, le previsioni del weekend in Italia

Dopo il dominio dell'alta pressione che ha garantito clima stabile e soleggiato per diversi giorni nel nostro Paese, il secondo fine settimana di febbraio si delinea all'insegna del maltempo. L'arrivo di due perturbazioni, una proveniente dall’Atlantico e l’altra in risalita dal Nord Africa, ripristina condizioni climatiche di stampo invernale con piogge e neve in diverse regioni dello stivale.

Le prime regione ad essere colpite dal maltempo sono quelle di Nord-Ovest, regioni tirreniche e Isole maggiori che dovranno fare i conti con fenomeni temporaleschi anche intensi. Torna anche la neve sui rilievi del Nord e a bassa quota in regioni come Piemonte e Lombardia. In calo anche le temperature per l'afflusso di una massa d'aria gelida che farà crollare la colonnina di mercurio riportando i valori in linea con le medie del periodo.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di venerdì 7 febbraio: nuvole in buona parte del Paese, in particolare nelle regioni del Centro, ma anche Abruzzo, Molise e Campania. Nelle prime ore del pomeriggio piogge e temporali in Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna, mentre in serata il maltempo raggiungerà anche la Liguria, Toscana e Lombardia. Nevicate sull’Appennino Ligure oltre 500-700 metri. In brusco calo le temperature in buona parte del Centro-Nord, mentre stabili altrove.

Nella giornata di sabato 8 febbraio ancora maltempo in Sicilia, Sardegna e regioni dell'estremo Sud con possibili fenomeni intensi. In peggioramento il clima anche tra Nord-Ovest, Toscana e Lazio con il rischio di piogge e temporali. Ancora neve su Alpi e Prealpi centro-occidentali e Appennino Ligure e lombardo fino a 300-600 metri. Le temperature minime in crescita ovunque, mentre le massime registrano un nuovo calo al Nord-Ovest.

La tendenza meteo dei prossimi giorni in Italia

L'ondata di maltempo proseguirà anche domenica 9 febbraio 2025 visto che il vortice di bassa pressione collegato alla perturbazione nord atlantica andrà a posizionarsi tra la Sardegna e la Tunisia. Previste piogge e temporali in Sicilia e non si escludono fenomeni intensi e critici.

Non solo, maltempo anche verso l’estremo Nord-Ovest, tra Ponente ligure, Piemonte e Valle d’Aosta con nevicate sui rilievi fino a quote intorno a 700-800 metri. Con l'allontanamento della seconda perturbazione si delinea un miglioramento nel resto del Paese con schiarite nelle regioni del Centro-Sud.

La prossima settimana inizia con una breve fase di maltempo ancora legata al vortice ciclonico: piogge e temporali sulla Calabria meridionale e sul settore orientale della Sicilia, mentre tempo stabile nel resto d'Italia con alternanza di sole e nuvole. Le temperature in lieve aumento con valori in linea con le medie stagionali.

Ancora incerta l'evoluzione successiva anche se tra martedì e mercoledì non si esclude il rischio di qualche piogge in Sicilia e Sardegna, mentre tra giovedì e venerdì i fenomeni temporaleschi dovrebbero interessare il Centro-Sud. Come sempre vi invitiamo a seguire i prossimi aggiornamenti per conferme e maggiori dettagli su questa tendenza.