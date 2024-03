Meteo fine settimana: Pasqua 2024 tra picchi di caldo e maltempo, le previsioni

Le previsioni meteo per il fine settimana ci descrivono appieno che tempo farà per Pasqua. Avremo al Sud picchi di caldo con temperature pronte a raggiungere anche i 30 gradi. Al Nord, invece, si farà i conti con il maltempo. Ecco tutti i dettagli.

Meteo fine settimana: le previsioni per Pasqua

Che tempo farà per Pasqua 2024? Le previsioni meteo per il fine settimana segnalano che dopo una giornata di giovedì 28 marzo che trascorrerà con il Nord e le regioni tirreniche che saranno ancora investite da correnti sud-occidentali umide e instabili, con ulteriori precipitazioni soprattutto tra Liguria e Toscana e al Nord-Est avremo una Italia divisa in due.

Venerdì 29 marzo avremo al Centro-Sud tempo stabile e soleggiato, grazie al ritorno dell’alta pressione, con un clima eccezionalmente caldo, con temperature molto superiori alla norma grazie ad intensi venti di Scirocco. Al contrario il Nord sarà però ancora in parte esposto al flusso umido e instabile atlantico con tempo variabile fino a Pasqua. Non mancheranno delle occasioni per altre precipitazioni, più probabili al Nord-Ovest. Si consiglia di seguire i prossimi aggiornamenti per conferme e dettagli.

I dettagli sul fine settimana

Come dicevamo le previsioni meteo per il fine settimana di Pasqua 2024 ci preannunciano che già da venerdì 29 e fino al fine settimana di Pasqua le condizioni meteo saranno più stabili sulle regioni del Centro-Sud, mentre il Nord resterà esposto al possibile passaggio di altre perturbazioni. Le temperature saranno in sensibile aumento, con valori quasi estivi specialmente al Sud e in Sicilia.

Venerdì 29 avremo il sole su gran parte d'Italia, particolarmente sulle regioni del Centro-Sud e sulle Isole. Sul Nord, specie su Piemonte e fasce alpine e prealpine, avremo nuvolosità densa con la possibilità di qualche pioggia sul nord della Lombardia e, dalla sera, anche sul nord del Piemonte. Durante il fine settimana di Pasqua sull'Italia insisteranno intense correnti sud-occidentali in quota, accompagnate da venti di Scirocco nei bassi strati. Sul Centro-Sud il cielo sarà soleggiato o poco nuvoloso, mentre sabato le nuvole risulteranno più dense al Nord-Ovest con piogge che interesseranno Valle d'Aosta, Piemonte e Lombardia nord-occidentale, con nevicate a quote molto alte.