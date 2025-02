Meteo fine settimana di metà febbraio: maltempo sull'Italia?

Tornano piogge e temporali in Italia nel terzo fine settimana di febbraio a cavallo con la Festa di San Valentino. Una forte ondata di maltempo è arrivata lungo tutto lo stivale complice il passaggio della perturbazione n.5 del mese che insiste in modo particolare sul Centro-Sud. Ecco le previsioni del weekend.

Meteo, maltempo nel weekend in Italia: ecco dove

Prosegue l'ondata di maltempo in Italia che ha causato nella giornata di ieri, 13 febbario, danni e disagi in diverse regioni con nubifragi ed allagamenti come è successo all'Isola d'Elba e Portoferraio sotto una vera tempesta d'acqua. Gli effetti della perturbazione continuano a farsi sentire anche per San Valentino e in tutto il fine settimana visto che permane un clima instabile e variabile con temporali in diversi regioni del Paese.

Non solo, oltre al maltempo si farà sentire anche l'afflusso di una massa d'aria fredda di origine artica che determinerà un brusco calo delle temperature da Nord a Sud favorendo anche il ritorno della neve intorno ai 200-500 metri sull’Appennino settentrionale e centrale. Previste nevicate anche nella giornata di sabato 15 febbraio sui rilievi del Sud e della Sicilia. Un primo miglioramento è previsto da domenica 16 febbraio con gli effetti della perturbazione che si faranno sentire solo nelle regioni del Sud.



Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di venerdì 14 febbraio, giorno di San Valentino: schiarite all’estremo Nord-Ovest, nuvole in buona parte del Paese e piogge in Emilia Romagna, Marche, regioni centrali tirreniche e Campania. Si segnalano anche nevicate intorno ai 500-800 metri sulle Alpi orientali, 1000-1500 metri lungo l’Appennino. In calo le temperature massime al Nord-Est, regioni tirreniche e Sardegna, mentre in lieve rialzo sul medio-basso Adriatico.

Nella giornata di sabato 15 febbraio piogge e temporali su regioni centrali adriatiche, Sud e Sicilia. Ancora neve sull’Appennino centrale intorno ai 300-800 metri e anche sui rilievi del Sud e della Sicilia oltre i 1000-1300 metri. Calano le temperature minime che sfiorano lo zero con rischio di gelato al Nord.

La tendenza meteo della prossima settimana: che tempo farà in Italia?

Le previsioni meteo delineano un miglioramento del tempo da domenica 16 febbraio 2025 complice l'allontanamento della perturbazione n.5 di febbraio verso la Grecia. Schiarite e bel tempo in buona parte del Paese a eccezione delle regioni del Sud e Sicilia dove ancora si faranno sentire gli ultimi effetti della perturbazioni con piogge e temporali residui. In risalita le temperature al Centro-Sud, mentre al Nord il clima resterà freddo con il rischio di gelate notturne e mattutine.

La tendenza meteo per l'inizio della prossima settimana prevede l'assenza di perturbazioni che si manterranno lontane dal Mediterraneo e dall'Italia favorendo così condizioni climatiche stabile e asciutte, anche se le temperature risentiranno di una massa d’aria fredda presente sull'Europa centro-orientale. Le temperature saranno nella media con i valori che alcune zone saranno al di sotto con il clima di stampo invernale soprattutto nelle regioni del Nord.