Meteo, le previsioni del fine settimana in Italia: che tempo farà?

L'anomalo anticiclone sub-tropicale si conferma ancora l'indiscusso protagonista in Italia. Clima stabile e soleggiato lungo tutto lo stivale nel primo weekend di febbraio: nessuna pioggia o nevicata in arrivo. Ecco le previsioni del fine settimana.

Meteo, inverno in stand by in Italia: ancora sole e temperature miti

Gli ultimi giorni di gennaio sono stati segnati dall'alta pressione e dalla presenza dell'anticiclone africano. Anche la prima settimana di febbraio sarà nel segno dell'anomalo anticiclone sub-tropicale con clima caldo, stabile e mite in buona parte d'Italia. All'orizzonte nessun temporale né tantomeno la neve, in un inverno davvero anomalo con temperature miti.



Nella giornata di giovedì 1 febbraio si segnala il passaggio della coda della prima perturbazione del mese diretta verso i Balcani che sfiorerà le regioni di Nord-Est con un aumento della nuvolosità. Si tratta di una fase passeggera che interesserà anche la pianura padana dove le temperature scenderanno di tanto, ma solo nelle ore notturne. I valori, compresi tra i 6-8°, si confermano al di sopra della media del periodo.

Le previsioni meteo e le tendenza per il primo weekend di febbraio

Nella giornata di giovedì 1 febbraio nebbie fitte nelle prime ore del mattino in Val Padania e lungo le coste tra Veneto e Romagna e nelle valli di Umbria e Toscana. Nuvolosità, invece, su Alpi, Liguria e Sardegna dove non si escludono anche delle rapide e locali piogge. Le temperature saranno stazionarie. Anche nel primo weekend di febbraio l'indiscusso protagonista sarà l'anticiclone che garantirà un clima stabile e soleggiato con temperature al di sopra della media del periodo.

Nel weekend del 3 e 4 febbraio la presenza della massa d'aria mite si farà ancora più sentire nelle regioni del Centro-Nord con temperature davvero anomale e valori di gran lunga superiori al periodo. Intanto lo zero termico sulle Alpi nella giornata di sabato raggiungerà quote di 3000-3500 metri. Più contenute, invece, le temperature nelle regioni del Sud e Isole per via della presenza di correnti settentrionali. Sabato 3 febbraio tempo stabile lungo tutto lo stivale.



Nebbie diffuse in Pianura al Nord e nell'Alto Adriatico nelle ore più fredde. Nessun grande cambiamento anche nelle giornate di domenica 4 e lunedì 5 febbraio: temperature ancora in aumento con nebbie ancora diffuse e persistenti nelle prime ore del mattino. Le previsioni delineano, quindi, un clima mite per essere nel mese di febbraio in buona parte d'Italia con una serie di problemi: dall'accumulo di umidità e inquinanti alla siccità in diverse zone del paese dove si registrerà un peggioramento della qualità dell'aria.