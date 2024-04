Meteo fine settimana: le previsioni per il weekend tra i due ponti

Clima ancora instabile a variabile in Italia, in particolare nelle regioni del Centro-Sud. Le temperature sono ancora al di sotto dei valori stagionali, ma tutto cambia con l'arrivo del weekend. Ecco le previsioni meteo.

Meteo, le previsioni del weekend in Italia: che tempo farà dopo il 25 aprile?

L'Italia è ancora nella morsa di una circolazione di stampo invernale che nei giorni scorsi ha segnato il ritorno non solo del maltempo con piogge e rovesci, ma anche del freddo e delle neve in diverse regioni. In brusco calo anche le temperature che hanno segnato un record di -10° rispetto alla media del periodo facendo piombare buona parte del paese in clima tipicamente invernale. La situazione è destinata a migliorare in concomitanza con il lungo Ponte, che segna una inversione di marcia con un graduale addolcimento del clima.

La disposizione delle correnti dai quadranti occidentali e meridionali consentirà l'afflusso di masse d’aria più temperate che favoriranno un rialzo termico con un aumento delle temperature dapprima al Centro-Sud e poi nelle regioni del Nord. Non mancheranno le precipitazioni attese nella giornata di venerdì 26 aprile in diverse regioni del Centro-Nord complice il passaggio della perturbazione n.8 di aprile a cui seguire poco dopo anche una seconda perturbazione, la n.9 del mese, in evoluzione sull’Europa occidentale. Il clima è destinato a migliorare del tutto da domenica 28 aprile con un rialzo delle temperature e picchi di anche 25°.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni del fine settimana. Venerdì 26 aprile cielo da poco a parzialmente nuvoloso al Sud e Isole con il rischio di piogge sul nord della Puglia. Nuvole nel resto del paese con il rischio di precipitazioni sin dalle prime ore del mattino nelle zone di Nord-Ovest e nel pomeriggio anche in Emilia, Venezie e zone interne del Centro. In aumento le temperature lungo tutto lo stivale anche se i valori saranno ancora al di sotto delle medie del periodo. La svolta climatica è prevista nel fine settimana tra il 27 e il 28 aprile complice l'arrivo di venti miti da sud, in primis lo Scirocco che determinerà un aumento del caldo e delle temperature.

La colonnina di mercurio è destinata a salire ovunque, anche se nelle regioni settentrionali il rialzo sarà meno sensibile rispetto alle regioni del Sud dove è previsto sole e picchi di 25°. Nella giornata di sabato 27 aprile bel tempo lungo tutto lo stivale con il rischio di qualche sporadica pioggia nelle regioni del Nord e Toscana per il passaggio di una perturbazione molto debole.

Meteo, la tendenza dal 28 aprile al weekend del 1 maggio in Italia

Anche la giornata di domenica 28 aprile è nel segno di un clima soleggiato in buona parte d'Italia. Le uniche eccezioni saranno le regioni di Nord-Ovest dove le previsioni meteo delineano il rischio di piogge e rovesci nelle prime ore del mattino sui settori alpini e le fasce pedemontane del Piemonte e sulla Valle d’Aosta. Non si escludono nevicate sulle cime oltre i 2.000 metri. In aumento ancora le temperature che si spingeranno anche verso valori al di sopra della media del periodo nelle regioni del Centro-Sud e Isole.

Ancora incerte le previsioni meteo della settimana che ci porterà verso il weekend del 1 maggio, anche se le proiezioni sembrano orientate verso un clima mite e di stampo primaverile da Nord a Sud.