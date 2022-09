Meteo, primo fine settimana d'autunno con temporali e vento

Il mese di settembre sta per concludersi nel pieno segno della stagione autunnale. Le previsioni meteo dell'ultimo weekend di settembre, infatti, segnalano maltempo in buona parte del paese con piogge e temporali, anche localmente intensi. Scopriamo dove.

Meteo Italia: autunno e temperature in calo

L'autunno è oramai arrivato e l'estate sembra un lontanissimo ricordo. Con il calo delle temperature, infatti, le previsioni meteo delineano un clima in linea con la stagione autunnale. Nell'ultimo fine settimana di settembre, infatti, torna il maltempo con piogge e rovesci, anche localmente intensi, che interesseranno principalmente le regioni del Centro-Nord. Le correnti fresche saranno accompagnate da nuvolosità diffuse e dall'arrivo di una perturbazione, (la n.7 del mese), che si farà strada soprattutto nelle zone del Centro-Nord.

Per la giornata di venerdì 23 settembre le previsioni delineano un clima stabile e soleggiato con cielo perlopiù sereno. Qualche nuvolosità è prevista sulla Calabria, Sicilia, Sardegna, Liguria e lungo il settore dell’alto Adriatico. Non sono da escludere brevi ed isolate piogge sulla Sicilia orientale. Le temperature si manterranno su valori inferiori alla media.

Meteo weekend 24-25 settembre: pioggia e rovesci al Centro-Nord

Con l'arrivo del fine settimana, il weekend di sabato 25 e domenica 26 settembre, cambia tutto complice il passaggio di una intensa perturbazione atlantica che interesserà principalmente le regioni di Nord Ovest. Nella giornata di sabato 24 settembre si segnala una consistente nuvolosità con piogge diffuse al Nord-Ovest, nelle Alpi occidentali e nel Ponente ligure. Non solo, rovesci isolati sono attesi anche su bassa Toscana e Sardegna con nuvolosità in aumento a Nord-Est, alto Adriatico, Umbria e Lazio.

Nulla cambia nelle regioni del Centro-Sud dove preverrà un clima soleggiato e stabile. Nel pomeriggio la situazione peggiorerà in buona parte del Nord-Ovest con rovesci e temporali attesi in Liguria, Piemonte, Lombardia, Toscana, Emilia occidentale, Triveneto, alto Adriatico e nord delle Marche. Le temperature in calo nelle regioni colpite dalla perturbazioni, mentre al Sud si segnalano punte di oltre 25° nell’ovest della Sardegna e nel Nord-Ovest della Sicilia. Anche domenica 25 settembre sarà condizionata dal passaggio della perturbazione atlantica, ma con qualche incertezza dal punto di vista delle piogge. Stando alle prime previsioni meteo, le piogge dovrebbero interessare le zone interne e tirreniche del Centro e l'ovest della Sardegna. Sul resto del paese tempo perlopiù asciutto, mentre le temperature subiranno un lieve aumento delle minime e un calo delle massime al Nord-Est e Toscana.