Meteo: fine settimana con sole e afa, locali annuvolamenti e qualche pioggia. Caldo in intensificazione

L'ondata di calore non si placa. L'Italia è nella morsa del caldo da settimane con temperature tipicamente estive che in alcune zone hanno sfiorato i 40°. La situazione resterà perlopiù uguale tutto il fine settimana di sabato 25 e domenica 26 giugno ad eccezione delle Alpi e Pianura Padana dove sono previsti brevi ed isolati rovesci.

Meteo Italia weekend: giornate di gran caldo

Il caldo non demorde, anzi nell'ultimo weekend di giugno sono previste temperature roventi che in alcune zone supereranno i 40°. La terza ondata di calore proveniente dall'Africa ha colpito il nostro paese portando afa, calura e temperature da record. Per la giornata di domenica 26 giugno sole e caldo saranno gli indiscussi protagonisti con temperature in aumento quasi ovunque.

I valori si assesteranno tra i 28-34° al Nord, mentre tra i 30-37° al Centro Sud. Picchi di 40 gradi, invece, sono previsti in Calabria, Sardegna e Sicilia. Solo nella zone della Alpi e Pianura Padana previsti annuvolamenti con qualche sporadica pioggia. L'allarme siccità resta forte soprattutto nelle regioni del Nord dove si sta seriamente pensando al razionamento dell'acqua.

La situazione non migliorerà neppure con l'arrivo della prossima settimana visto che ci attende una fine di giugno davvero bollente. Le previsioni meteo, infatti, per gli ultimi giorni di giugno e i primi di luglio delineano un clima rovente con i valori della colonnina di mercurio che potrebbero superare i 40° al Centro-Sud.

Le previsioni per domenica 26 giugno e inizio prossima settimana

Il caldo e l’afa si faranno ancora più intensi nei primi giorni della prossima settimana con le zone del Nord-Est che si troveranno a fronteggiare temperature con una media tra i 37-38°. Non solo, sole e bel tempo da lunedì fino a martedì quando potrebbe verificarsi il passaggio di una perturbazione atlantica, la nona del mese di giugno, che interesserà principalmente le regioni del Nord con qualche possibile rovescio sulle Alpi e Pianura Padana.

Per la giornata di lunedì 27 giugno le previsioni meteo segnalano bel tempo lungo tutto lo stivale ad eccezione della Sardegna dove potrebbero verificarsi degli annuvolamenti con isolati temporali sulle Alpi Occidentali. Le temperature massime in aumento da Nord e Sud con picchi di 40° che interesseranno principalmente l'estremo Sud del paese le Isole.