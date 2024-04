Meteo, fine settimana dal sapore estivo: tra sabato e domenica temperature oltre le medie

Dopo il passaggio della perturbazione atlantica, la n.2 di aprile, che ha ripristinato condizioni di maltempo in buona parte d'Italia, il fine settimana si preannuncia all'insegna del caldo complice il rinforzo dell'alta pressione. Ecco le previsioni meteo.

Meteo, che tempo farà nel weekend in Italia?

L'Italia si prepara a vivere un fine settimana dal sapore estivo con sole, caldo e temperature ben oltre i valori del periodo. Una sorta di estate anticipata che si protrarrà per tutto il weekend con condizioni climatiche di stampo estivo complice il rinforzo dell'alta pressione lungo tutto lo stivale.

Nella giornata di venerdì 12 aprile 2024, infatti, sole e cielo sereno da Nord a Sud con il rischio di qualche nube sparsa solo nella Sardegna meridionale. Con il passare delle ore, qualche nuvola passeggera potrebbe interessare anche le zone appenniniche del Centro-Sud. In aumento le temperature lungo tutto lo stivale con la colonnina di mercurio che toccherà quasi ovunque valori superiori ai 20° e picchi di anche 24-25° al Sud e Isole.

Meteo, la tendenza dei prossimi giorni

Che tempo farà nel weekend del 13 e 14 aprile 2024 in Italia? Il campo di alta pressione si riposizionerà sull’Italia garantendo un clima stabile con giornate di sole e caldeo. L’anticiclone ritorna così protagonista sull’Italia accompagnato da una massa d'aria calda che farà impennare le temperature verso valori ben oltre la norma del periodo, in special modo sulle Alpi. Mediamente la colonnina di mercurio si alzerà di anche 5-10° in più rispetto ai valori del periodo.

Nel dettaglio nelle giornate di sabato 13 e domenica 14 aprile giornate di bel tempo e sole da Nord a Sud con temperature che sfioreranno i 25° con picchi di anche 27-28°, valori estivi tipicamente di inizio giugno.‌‌ Questa fase di tempo stabile e di temperature calde si protrarrà almeno fino all’inizio della prossima settimana. Da lunedì 15 aprile tutto cambia con un indebolimento dell'alta pressione che da martedì 16 aprile lascerà spazio all'arrivo di una nuova perturbazione in arrivo da nord-ovest accompagnata da una massa di aria più fresca, che potrebbe provocare un nuovo calo delle temperature.