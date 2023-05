Meteo, le previsioni del fine settimana: che tempo farà nel primo weekend di maggio?

Prosegue in Italia una fase climatica stabile complice il rinforzo dell'alta pressione sul Mediterraneo che favorisce bel tempo con sole e temperature primaverili. Tutto è destinato a cambiare, almeno al Nord, da domenica per il passaggio di una nuova perturbazione. Scopriamo le previsioni per il primo fine settimana di Maggio.

Meteo Italia, le previsioni del primo fine settimana di Maggio

L'alta pressione si conferma l'indiscussa protagonista del primo weekend di Maggio. Clima stabile e soleggiato lungo tutto lo stivale ad eccezione di qualche instabilità pomeridiana su Alpi e Appennino settentrionale. Da domenica 7 maggio, invece, l’instabilità aumenterà al Nord interessato dal passaggio di una nuova perturbazione in transito sull’Europa centrale, la n.1 di maggio. Non sono da escludere piogge e temporali sulle e in buona parte della Pianura. In aumento le temperature con valori ovunque al di sopra della media del periodo.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di oggi, venerdì 5 maggio: bel tempo e sole in buona parte del paese ad eccezione delle zone montuose del paese dove potrebbero registrarsi annuvolamenti. Non solo, qualche velatura è possibile anche nelle prime ore del mattino tra il nordest della Sicilia e il basso versante tirrenico della Calabria, mentre qualche isolato temporale è da segnalare sulle Alpi e sull’Appennino meridionale della Calabria. In aumento le temperature con valori compresi tra i 20-26°. Sabato 6 maggio prosegue il bel tempo con le previsioni che segnalano sole lungo tutto lo stivale ad eccezione di qualche possibile annuvolamento nelle zone montuose, tra Piemonte e Lombardia, e tra Campania e Calabria tirrenica. Stabili le temperature.

Meteo, da domenica 7 tornano le piogge al Nord per il passaggio di una perturbazione

Tutto cambia da domenica 7 maggio con il ritorno al Nord delle piogge complice il passaggio della perturbazione n.1 del mese. Previsto un clima instabile e variabile con rovesci e temporali che interesseranno principalmente il settore alpino e l’alta Pianura Padana. Al Centro-Sud tempo ancora parzialmente soleggiato con qualche possibile annuvolamento solo sulla Sardegna. Le temperature, invece, faranno registrare un calo nelle massime nelle regioni di Nord-Ovest, mentre stabili e con valori compresi tra 21-27° al Sud e Sicilia.

Nella giornata di lunedì 8 maggio ancora piogge nelle regioni del Nord-Est, Lombardia, Liguria, zone interne del Centro, Sicilia e Sardegna. Ancora in calo le temperature massime da Nord a Sud. La seconda settimana di maggio sarà segnata dal passaggio di diverse perturbazioni con il ritorno di aria più fresca e un calo delle temperature.