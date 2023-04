Meteo fine settimana: ecco che tempo farà a Pasqua

Il weekend di Pasqua è alle porte. Che tempo farà in Italia? Le previsioni meteo delineano l'arrivo di una perturbazione, i cui effetti si faranno sentire principalmente nelle regioni del Centro-Sud dove sono attesi rovesci e fenomeni temporaleschi. Ecco le previsioni dei prossimi giorni.

Meteo Pasqua: instabilità e clima variabile da Nord a Sud

Una nuova perturbazione è in arrivo sul nostro paese. Piogge e rovesci previsti all'inizio del weekend di Pasqua che si preannuncia con un clima variabile e instabile. Da giorni l'Italia è alle prese con l'ultimo colpo di coda dell'inverno che ha riportato freddo, neve e un brusco calo delle temperature in diverse regioni. La perturbazione n.1 del mese sta lasciando il nostro paese per dirigersi verso la Grecia, ma nella giornata di venerdì 7 aprile è previsto l'arrivo della perturbazione, la n.2 di aprile, in arrivo dalla Francia e diretta verso le regioni del Nord. Da sabato gli effetti della perturbazione n.2 si faranno sentire nelle regioni del Centro-Sud con il weekend di Pasqua e Pasquetta climaticamente ancora molto incerto.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di venerdì 7 aprile: migliorano le condizioni climatiche nelle regioni del Sud con il ritorno di sole e schiarite che interesseranno anche le regioni centrali adriatiche, Lazio e Sardegna. In peggioramento, invece, il clima nelle regioni di Nord-Ovest, Emilia-Romagna e alta Toscana dove sono previsti rovesci e temporali. Non sono da escludere anche nevicate intorno a 1200/1300 metri su Alpi, Prealpi e Appennino settentrionale. In lieve aumento le temperature massime. Nella giornata di sabato 8 aprile bel tempo e sole in Emilia Romagna, Calabria meridionale e Sicilia. Nuvole nel resto del paese con possibilità di piogge in Campania, Basilicata, Puglia e nord della Calabria. In aumento le temperature minime.

Meteo Pasqua e Pasquetta: le previsioni e le tendenze meteo

Ma cerchiamo di capire come sarà il tempo nella giornata di Pasqua e Pasquetta. Al momento le tendenze meteo delineano per domenica 9 aprile, giorno di Pasqua, un clima instabile con rischio pioggia nelle prime ore del mattino in Puglia, Calabria e Sicilia. Rovesci e temporali previsti nel corso della giornata anche nelle regioni del Centro, Lazio, Appennino settentrionale, Liguria, Sardegna orientale, basso Lazio e Campania. A Pasqua in lieve rialzo le temperature ad eccezione della Sardegna.

Nel giorno di Pasquetta, lunedì 10 aprile, la tendenza meteo è ancora incerta. Al momento lo scenario più probabile vede l'Italia divisa in due: al Sud rovesci e temporali previsti in Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia. Qualche rovescio isolato potrebbe registrarsi anche in Abruzzo. Al Nord le previsioni delineano schiarite e bel tempo. Le temperature massime in leggero aumento con valori più vicini alla norma.