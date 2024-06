Meteo fine settimana: caldo e sole sull'Italia, temperature in rialzo e assaggio d'estate?

L'Italia si prepara a vivere un weekend di stampo estivo con sole, caldo e temperature in aumento che raggiungeranno anche i 35° in Sardegna e Sicilia. Ecco le previsioni meteo del secondo fine settimana di giugno.

Meteo Italia, arriva l'anticiclone africano: primo assaggio d'estate?

L'estate sta arrivando? Sembrerebbe proprio di si guardando le previsioni meteo del fine settimana 8-9 giugno 2024. L'arrivo dell'anticiclone africano, accompagnato da una massa d’aria molto calda di origine sub-tropicale, si farà sentire lungo tutto lo stivale garantendo un clima stabile e mite. Caldo anomalo e temperature in aumento per tutto il weekend con picchi di anche 35° al Sud ed Isola. La situazione dovrebbe perdurare anche per la prossima settimana nelle regioni del Sud dove, l'assenza di piogge e rovesci, riporterà l'attenzione sull'allarme siccità. Al Nord, invece, dopo qualche giorno di caldo è previsto un peggioramento del clima con l'arrivo di una nuova perturbazione atlantica che si farà sentire sin dai primi giorni della prossima settimana con piogge e rovesci anche intensi che interesseranno in particolare il settore alpino, la Lombardia e il Nord-Est.

Ma passiamo alle previsioni di sabato 8 giugno 2024: bel tempo con sole in buona parte del paese. Non si escludono annuvolamenti in Emilia Romagna, regioni del Centro-Sud, Sicilia e Sardegna. Qualche nuvola anche nelle prime ore del mattino al Nord, in particolare tra Veneto ed Emilia. Attenzione: non è da escludersi il rischio di qualche rovesci e temporali su Alpi e Prealpi, con possibile coinvolgimento delle vicine pianure di Piemonte, Veneto e Friuli. Le temperature in aumento da Nord a Sud con picchi di 34-35° al Sud e Isole. Per domenica 9 giugno nuvole in aumento al Centro-Nord, mentre bel tempo con sole altrove. Nelle prime ore del mattino non si escludono piogge sulle Alpi occidentali e lombarde e nel pomeriggio anche nelle regioni del Nord ad eccezione dell'Emilia Romagna. Non si esclude il rischio di fenomeni intensi con il rischio di locali nubifragi, grandine e forti raffiche di vento. Le temperature massime in calo nelle regioni colpite dalle piogge.

Meteo, la tendenza della prossima settimana in Italia

L'evoluzione meteo della prossima settimana evidenzia ancora la presenza dell'Anticiclone Nord-Africano nelle regioni del Sud e Isole dove l'estate può considerarsi arrivata. Previsto bel tempo con sole e clima di stampo estivo e un notevole aumento delle temperature che sfioreranno i 40° con picchi di anche 45° in Sicilia. Il Nord Italia, invece, sarà attraversato una nuovo sistema perturbato in arrivo dal Nord Europa che interesserà con il passare dei giorni anche il settore centrale e occidentale.

Fino a giovedì 13 giugno, le previsioni meteo delineano nuvole e il rischio di piogge e temporali al Nord. In calo le temperature che torneranno su valori al di sotto della media del periodo. Le regioni centrali e la Sardegna si troveranno a metà strada tra queste due situazioni estreme: il clima sarà di stampo estivo ma senza eccessi e le giornate abbastanza soleggiate.