Meteo Italia, fine settimana "bollente" con punte di oltre 40°

L'Italia sarà presto travolta dalla seconda ondata di calore dell'estate 2023. Dopo una fase di instabilità, l'Anticiclone Nord-Africano sta per arrivare nel nostro paese dopo aver occupato buona parte del del Mediterraneo e il Centro-Sud. Al momento ancora escluse le regioni del Nord, ma lo scenario climatico cambierà da domenica 9 luglio 2023.

Meteo, afa e caldo in Italia con l'anticiclone nord-africano

Le previsioni meteo delineano, con l'arrivo del fine settimana, la fine dell'instabilità climatica che ha interessato per quasi tutta la settimana le regioni del Nord colpite da una anomala ondata di maltempo. Piogge, rovesci e in alcuni casi anche forti grandinate hanno interessato le regioni settentrionali facendo registrare danni importanti, ma da venerdì 7 luglio 2023 tutto cambia con l'arrivo di una massa d'aria calda trasportata dall'anticiclone nord-africano. Dopo aver occupato gran parte del Mediterraneo e il Centro-Sud, le correnti d'aria calda si faranno sentire anche al Nord e sulle Alpi. Nei prossimi giorni è prevista un'intensa ondata di caldo: dapprima al Sud e Isole dove si toccheranno i 44-45°, mentre al Nord clima afoso con un innalzamento delle temperature.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di venerdì 7 luglio 2023: la giornata inizia con un cielo sereno o poco nuvoloso con possibilità di annuvolamenti in Piemonte, lungo l’Appennino settentrionale e centrale. Nel pomeriggio qualche rovescio isolato potrebbe registrarsi lungo le Alpi piemontesi e nell'Appennino marchigiano e abruzzese. In aumento le temperature con valori compresi tra 28 e 33 gradi e picchi di 35-36° in Sicilia e Sardegna.

Le previsioni del weekend: che tempo farà sabato 8 e domenica 9 luglio 2023?

Come sarà il tempo nel secondo fine settimana di luglio? Sabato 8 luglio 2023 al via la seconda grande ondata di caldo dell'estate 2023. Tempo soleggiato lungo tutto lo stivale con qualche annuvolamento nelle prime ore del mattino nelle regioni di Nord-Ovest e sulle Alpi. Nel pomeriggio rovesci brevi ed isolati potrebbero registrarsi su Alpi lombarde e in Trentino Alto Adige.

La tendenza meteo dei prossimi giorni sarà sempre all'insegna del grande caldo complice l'alta pressione sub-tropicale che tenderà ad aumentare ancor di più durante il fine settimana. Si profila un'ondata di calore intensa e duratura, visto che proseguirà per tutta la settimana. Domenica 9 luglio 2023 l'anticiclone nord-africano sarà ancora più caldo e interesserà tutta l'Italia con tempo soleggiato e temperature in aumento da Nord a Sud con valori superiori ai 35°. Non solo, all'inizio della prossima settimana l'anticiclone si rafforzerà ancora regalandoci un clima bollente. Tra mercoledì 12 e giovedì 13 luglio avremo una breve tregua dall'alfa e del caldo solo nelle regioni settentrionali interessate dall'arrivo di perturbazioni atlantiche. Al Sud e Isole a farla da padrona sarà ancora il caldo.