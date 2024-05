Meteo, primo fine settimana di maggio: le previsioni segnalano altre piogge?

Non si placa l'ondata di maltempo in Italia che da diversi giorni ha fatto registrare grandinate, come quella di Roma, addirittura tornado, e un brusco calo delle temperature. Che tempo farà nel primo weekend di maggio? Scopriamolo.

Meteo, piogge e maltempo nel primo fine settimana di maggio

Clima instabile e variabile in buona parte d'Italia con una fase di maltempo destinata a durare ancora alcuni giorni. Il passaggio della prima perturbazione del mese ha fatto sentire i suoi effetti lungo tutto lo stivale con una forte ondata di piogge e grandinate che hanno interessato il Nord, ma anche le regioni del Centro-Sud. Nelle prossime ore gli effetti della perturbazione continueranno a farsi sentire nelle regioni di Nord-Est, ma anche in quelle centrali e del basso versante tirrenico.

La situazione dovrebbe migliorare nel fine settimana con la rimonta dell'alta pressione. Nella giornata di sabato 4 maggio, infatti, le previsioni delineano poche piogge perlopiù confinate nelle zone di montagna, mentre da domenica 5 maggio tempo prevalentemente soleggiato con un rialzo delle temperature. Si tratta solo di una fase momentanea, visto che tra lunedì 6 e martedì 7 maggio è previsto un nuovo peggioramento.

PREVISIONI PER SABATO

Cielo sereno o al più poco nuvoloso sulla Sicilia. Nuvole sul resto d’Italia, ma alternate a momenti di tempo bello e con poche piogge che si concentreranno prevalentemente su Alpi, Prealpi, Gargano e rilievi della Calabria. Temperature massime in crescita in gran parte d’Italia, con un aumento più marcato nelle regioni tirreniche. Moderati venti di Maestrale al Sud.

PREVISIONI PER DOMENICA

Prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso su medio e basso versante adriatico, Basilicata, Calabria e Sicilia. Nuvole sul resto d’Italia, anche se non mancheranno le temporanee schiarite, specie al Centro-Sud e Isole: nel corso del giorno piogge isolate e di breve durata su zone alpine e Liguria. Temperature massime in crescita, soprattutto al Sud e Isole. Venti in generale di debole intensità.

Meteo, quando torna il sole in Italia? La tendenza della prossima settimana

L’evoluzione per la prossima settimana resta alquanto incerta nei dettagli ma la tendenza generale vede l’assenza di un’area di alta pressione in grado di stabilizzare l’atmosfera e le condizioni meteorologiche sull’Italia. Almeno nella prima parte della settimana, l’alta pressione sembrerebbe coinvolgere l’Europa occidentale e settentrionale mentre nel Mediterraneo centrale dovrebbe insistere una circolazione di bassa pressione.

Nella giornata di lunedì 6 maggio il tempo dovrebbe peggiorare su parte del Nord Italia, specie sulle aree alpine, perché lambito da una perturbazione in transito tra la Francia e l’Europa centrale. Nelle regioni del Centro-Sud il tempo dovrebbe rimanere nel complesso soleggiato nonostante il passaggio di un po’ di nuvolosità, specie nelle regioni centrali e in Sardegna; le temperature sono attese in calo al Nord-Ovest, in lieve aumento al Centro-Sud e in Emilia Romagna con valori anche oltre i 25 gradi in Sardegna e Sicilia.

Martedì 7 l’instabilità dovrebbe coinvolgere gran parte delle regioni centro-settentrionali con anche lo sviluppo di temporali; al Sud e nelle isole maggiori il tempo dovrebbe rimanere nel complesso soleggiato e anche decisamente caldo. Secondo l’attuale tendenza, nei giorni successivi il tempo dovrebbe peggiorare e tornare ad essere piovoso anche al Sud e nelle nostre due Isole maggiori.