Maltempo al Nord, le ultime news: tra grandine e tornado - Video

Una giornata all'insegna del maltempo quella di ieri, giovedì 3 maggio 2024. Il maltempo ha interessato tutta l’Italia, ma in particolare si è concentrato sulle regioni del Nord. Addirittura il verificarsi di un tornado è stato segnalato in provincia di Padova, mentre un altro tornado si è verificato a Pavia. Ecco di seguito tutte le ultime news.

Maltempo al Nord, le ultime news: tra grandinate e tornado

Un’intensa attività temporalesca nella giornata di ieri ha interessato il Veneto, tra Verona, Padova e Vicenza. Sulla zona, si sono verificati nubifragi, grandinate e raffiche di vento.

Ed è proprio la provincia di Padova una delle più colpite dalle piogge. Fin dalla notte infatti, sono caduti circa: 88 mm a Padova – Montà, 53 mm a Campodarsego, 52 mm a Mestrino. In provincia di Vicenza invece si segnalano 89 mm a Caldogno, 70 mm a Salcedo, 66 mm a Malo, 64 mm a Lusiana, 63 mm a Schio, 62 mm ad Arsiero. A Treviso, invece 82 mm a Fregona, 71 mm a Combai, 67 mm al Monte Cesen, 63 mm ad Arapè, 60 mm a Cison di Valmarino, 55 mm a Follina.

Tornado al Nord Italia: uno a Padova e uno a Pavia

Addirittura il verificarsi di un tornado ha caratterizzato la giornata nel comune di Montagnana, in provincia di Padova, colpita anche da una violenta grandinata, intensa ma per fortuna con chicchi di grandine di piccole dimensioni.

Oltre a quello verificatosi in provincia di Padova, un altro tornado si è formato anche nella zona di Robbio, in provincia di Pavia, in Lombardia. Anche in questo caso per fortuna non sono stati registrati danni rilevanti.