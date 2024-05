Maltempo a Roma, tempesta di grandine sulla Capitale: "Impressionante"

Una violenta grandinata ha colpito la città di Roma. Un fenomeno del tutto anomalo si è registrato nella serata del 2 maggio nella capitale che improvvisamente si è ritrovata "imbiancata", ma non per la neve. La situazione e le immagini.

Grandine a Roma: la capitale imbiancata

Prosegue l'ondata di maltempo in Italia in un mese di maggio che sempre novembre. Roma ha dovuto fare i conti con una fortissima tempesta di grandine che ha interessato diverse zone della città. Dal Pigneto a Colli Portuensi, ma anche le zone di Magliana, Centocelle, Garbatella e nella zona dei Castelli, tra Rocca Priora e Ariccia sono state travolte da una grandinata con chicchi di grandine grossi come palline da golf. Tantissime le segnalazioni da parte dei cittadini romani con foto e video.

Sui social in tanti hanno parlato subito di un clima impazzito. C'è chi scrive "assurdo, sembra dicembre", mentre un altro utente scrive: "Spero che non abbia fatto danni a persone o cose. Qui in casa sono arrivati questi chicchi, si sono scaraventati sulle finestre, temevo ad un certo punto che potessero romperle". Tanta paura tra i cittadini che hanno ripreso il fenomeno atmosferico condividendo foto e video sui social. "Grandine come palline da tennis, mai vista così grande", mentre un altro scrive "impressionante, una roba da paura".

Le zone di Roma colpite dalla grandinata

Ora a #Roma una #grandinata mai vista

Grandine grande come palline da tennis un rumore assordante

Chokkanteeeeeee pic.twitter.com/HT344cHAGC — MANUEL Ⓜ️ (@Manuel_Real_Off) May 2, 2024

Nonostante la forte pioggia e grandine, non si segnalano particolari danni a cose e e persone. La grandinata ha colpito e interessato diverse zone della capitale: dall'Infernetto, nel territorio del Municipio Roma X, ad Acilia, Garbatella, Quarticciolo e Magliana. Anche la zona di Centocelle non è stata risparmiata, ma la pioggia ha colpito anche piazza Re di Roma o il Circo Massimo.

La situazione meteo dovrebbe migliorare già nella giornata di oggi, le previsioni meteo delineano cielo nuvolosi e coperti ma con deboli precipitazioni. Nel weekend tempo in miglioramento con il ritorno del sole.