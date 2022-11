Meteo fine novembre: che cosa ci aspetta? Pioggia al Sud e aria fredda al Centro - Nord

Secondo le ultime previsioni meteo per fine novembre, che cosa ci aspetta? Che tempo farà tra martedì e mercoledì? Il mese è destinato a finire all'insegna di: piogge localmente intense al Sud e in Sicilia e con aria fredda al Centro - Nord oltre a nevicate sulle Alpi e gli Appennini. Ecco tutti i dettagli per i prossimi giorni.

Meteo fine novembre: le previsioni per martedì e mercoledì

Dalle ultime previsioni meteo si evince come una nuova perturbazione - la numero 10 del mese - sia pronta a portare una nuova fase di maltempo al Sud e sulle Isole. Si attendono pertanto molte piogge, a tratti anche intense. Qualche pioggia, debole, potrà, però interessare anche il Nord, dove tornerà a cadere la neve su Alpi e Appennino, anche al di sotto dei 1000 metri.

Nello specifico nella giornata di oggi, martedì 29 novembre 2022, vi sono nuvole su gran parte dell'Italia. Si attendono, nel corso della giornata, rovesci e temporali su:

Calabria Meridionale

Sicilia

Sardegna

Piogge deboli potrebbero invece presentarsi al Nord e su Toscana e Marche. Sempre al Nord sono attese deboli nevicate su Alpi e Appennino Settentrionale oltre 800-1000 metri.

La giornata di mercoledì 30 novembre vede la possibilità, al mattino, di nebbie o foschie sulla pianura padana centrale. Piogge e rovesci, anche di forte intensità, sono pronti a insistere sulle regioni meridionali. Qualche pioggia o rovescio farà capolino anche in Sicilia e nella Sardegna orientale. Al Nord e sulle regioni centrali tirreniche vi saranno nubi sparse. Al contrario, su quelle adriatiche, le nubi si presenteranno di certo più compatte, con deboli precipitazioni.

Tendenze meteo: cosa accadrà i primi giorni di dicembre?

Come prenderà il via il mese di dicembre 2022? Ebbene giovedì vi sarà una certa nuvolosità irregolare alternata a schiarite nell’estremo Nord Ovest, lungo le coste tirreniche e nelle due Isole maggiori. Il cielo sarà invece molto nuvoloso nel resto del Paese. Al mattino potranno verificarsi piogge sparse, localmente intense, sulla Puglia centro meridionale, la Basilicata orientale e il nord-est della Calabria.

Nei giorni successivi? L'evoluzione è ancora in movimento e incerta. Per ora l'ipotesi più accreditata è che il tempo rimarrà variabile e a tratti instabile e piovoso. Non pare che vi sarà un ritorno della neve, in particolare al Nord fino in pianura, almeno nei primi giorni del mese.