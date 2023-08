Meteo Italia, prosegue una forte ondata di maltempo da Nord a Sud. L'estate è finita?

L'Italia vive una condizione climatica segnata dall'instabilità. Dopo i violenti nubifragi che hanno colpito le regioni del Nord, tra cui la Lombardia, l'ondata di maltempo nelle ultime ore ha raggiunto le regioni del Centro-Sud. Ecco le previsioni meteo dei prossimi giorni.

Meteo, ultimi giorni di piogge e rovesci da Nord a Sud

Clima instabile e variabile in buona parte d'Italia. Gli ultimi giorni d'agosto hanno visto l'arrivo di una forte ondata di maltempo che, in diverse regioni, ha segnato il ritorno di piogge e temporali provocando ingenti danni e disagi. Basti pensare alla Lombardia flagellata da temporali e piogge torrenziali con torrenti esondati e case evacuate tra Sondrio e Varese. Il passaggio dell'ultima perturbazione d'agosto dopo aver colpito le regioni del Nord prosegue la sua corsa portando acquazzoni e temporali anche nelle regioni del Centro-Sud. La giornata di mercoledì 30 agosto sarà ancora fresca in buona parte del paese con uno stato di allerta gialla diramato dalla Protezione Civile in diverse regioni. La situazione migliorerà da giovedì 31 agosto con l'allontanarsi della perturbazione verso la Grecia.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di mercoledì 30 agosto: bel tempo soleggiato in Sardegna, mentre nel resto del paese nuvole con il rischio di piogge e rovesci. Diverse le zone interessate dalle piogge: Alpi, pianura lombardo-veneta, Friuli, Venezia Giulia, Appennino Settentrionale, regioni centrali, Campania, Appennino Lucano, Calabria Tirrenica e rilievi della Sicilia. Le temperature massime in aumento al Nord-Est, medio versante adriatico, Sicilia e Sardegna anche se i valori sono al di sotto della media del periodo.

Meteo, la tendenza dei prossimi giorni e del primo weekend di settembre

Dopo diversi giorni di maltempo, da giovedì 31 agosto assisteremo ad un generale miglioramento del clima con bel tempo e sole lungo le coste del medio e basso versante adriatico. Nel resto del paese nuvole e sole si alterneranno con il rischio di piogge e temporali su Alpi Orientali, Levante Ligure, zone interne del Centro, Appennino Calabro-Lucano e Sicilia Orientale. Le temperature stabili al Nord e Sicilia, in aumento nel resto del paese.

Le previsioni meteo delineano un inizio di settembre all'insegna del bel tempo con sole e caldo con il ritorno dell'alta pressione. Venerdì 1 settembre sole in buona parte della penisola con qualche possibile annuvolamento sulle zone montuose e nell’estremo Nord-Ovest. Non si escludono sporadici e rapidi temporali su Alpi e l’Appennino settentrionale. In aumento le temperature con le massime fino a 27-28° al Nord e picchi di anche 30° al Sud e Isole. Anche il primo weekend di settembre, sabato 2 e domenica 3, segna il consolidarsi dell'alta pressione con un meteo stabile e un aumento delle temperature con picchi di oltre 30° a conferma che l'estate non è ancora finita!