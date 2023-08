Maltempo Lombardia: esonda il torrente Frodolfo. Frane e evacuazioni tra Sondrio e Varese

L'ondata di maltempo che ha colpito la regione Lombardia ha fatto registrare ingenti danni e disagi non solo a Milano, ma anche nelle zone interne. Nei giorni scorsi, infatti, il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato lo stato di allerta meteo rossa per rischio idrogeologico in Valchiavenna, Lario e Prealpi Occidentali e Laghi e Prealpi Varesine. A Sondrio, invece, è esondato il torrente Frodolfo con diverse famiglie evacuate. La situazione.

Maltempo Lombardia: Sondrio e Varese esondano fiumi e torrenti

Giorni di paura in Lombardia colpita da un'ondata di maltempo e violenti nubifragi che hanno fatto registrare importanti danni. Oltre alla città di Milano, le forti piogge hanno causato l'esondazione del torrente Frodolfo a Sondrio con decine di famiglie evacuate e diverse strade chiuse al traffico. Anche le province di Como e Varese colpite dal maltempo. Nella zona tra Valchiavenna, Lario e Prealpi Occidentali, Laghi e Prealpi Varesine è scattata l'allerta meteo rossa.

Anche la città di Varese è stata interessata da violentissime piogge con i centralini dei vigili del fuoco presi d'assalto da decine di richieste di aiuto per allagamenti, tetti scoperchiati e alberi caduti. Il maltempo ha fatto registrare danni anche nella parte Sud/Est della provincia di Saronno e nel comune di Cavaria dove è esondato il torrente Arnetta.

Paura in Lombardia: esonda il fiume Adda a Bormio per le troppe piogge

Le forti piogge degli ultimi giorni hanno fatto registrare anche l'esondazione del fiume Adda a Bormio, nella provincia di Sondrio, in alta Valtellina. L'esondazione del fiume Adda ha causato una serie di danni e disagi con rallentamenti alla circolazione. Non solo, la strada statale 470 della Val Brembana e del Passo San Marco lungo versante Valtellinese e bergamasco è stata chiusa al traffico in seguito ad una frana. Anche la strada statale 36 Del lago Di Como e Dello Spluga è stata chiusa per frane e smottamenti con la chiusura del passo dello Spluga sul versante svizzero.

Il maltempo ha interessato anche Blevio, il comune italiano della provincia di Como in Lombardia che insieme al Comune di Torno costituisce l'Unione dei Comuni Lombarda Lario e Monti. Le forti piogge hanno richiesto l'intervento di alcune squadre dei vigili del fuoco per la segnalazione di smottamenti e danni causati dalle violentissime piogge. Vista la situazione è stata richiesta anche la chiusura della strada provinciale Lariana.