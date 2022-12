Meteo festa dell’immacolata, 8 dicembre: le previsioni del tempo

Come sarà il ponte dell'Immacolata? L'8 dicembre è alle porte e milioni di italiani lo trascorreranno fuori porta. Per il weekend dell'Immacolata le previsoni meteo delineano un'Italia climaticamente divisa in due: freddo e gelo al Nord, mentre clima mite e sole nelle regioni del Sud.

Meteo Italia, che tempo farà il giorno dell'Immacolata?

La previsioni meteo per il giorno dell'8 dicembre, la Festa dell'Immacolata, segnalano una fase climatica tranquilla con l'Italia spaccata in due. Al Nord, infatti, prevarrà un clima freddo e gelido con temperature anche al di sotto delle zero, mentre al Sud caldo e sole con picchi di 20°. Per i giorni di mercoledì 7 dicembre e giovedì 8 dicembre, Festa dell’Immacolata, si preannuncia un clima sereno con qualche sporadica pioggia al Centro. Si tratta di una tregua passeggera visto che nella notte dell'8 dicembre è previsto l'arrivo della perturbazione n.3 di dicembre che porterà maltempo e piogge in buona parte del Centro-Nord. Non solo, torna anche la neve su tutte le zone alpine. In calo le temperature: al Nord saranno tipicamente invernali, mentre al Sud insolitamente miti.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di mercoledì 7 dicembre: cielo perlopiù nuvoloso nelle regioni del Centro con rovesci e fenomeni temporaleschi nelle Marche, Umbria, Bassa Toscana e Lazio. Nel resto del paese bel tempo con nebbie mattutine sulle pianure del Nord. Le temperature in brusco calo al Nord, Toscana e Sardegna, mentre invariate nel resto del paese.

Le previsioni dell'8 dicembre, Festa dell'Immacolata: piogge al Nord

Passiamo alla previsioni di giovedì 8 dicembre, giorno della Festa dell'Immacolata. Al Sud è previsto bel tempo con sole e temperature miti con picchi di 20°. Piogge, anche se deboli, in Liguria e regioni tirreniche, mentre nebbia nelle prime ore del mattino sulla Pianura Padana. Con l'arrivo della sera le previsioni meteo delineano un peggioramento del clima per il passaggio della perturbazione n.3 di dicembre che porterà piogge e rovesci al Nord, Toscana, Umbria, Lazio e Campania. Non solo, forti nevicate su Alpi e Appennino Settentrionale oltre 500-1000 metri. In calo in le temperature in gran parte del Nord e regioni tirreniche.

Il passaggio della perturbazione si farà sentire anche nei giorni successivi. In particolare nella giornata di venerdì 9 dicembre avremo un cielo molto nuvoloso al Centro-Nord con qualche schiarita possibile nel pomeriggio sulle regioni nord occidentali, ma anche nelle centrali adriatiche ed Isole. Piogge e rovesci, invece, sono previsti nel corso della notte al Centro-Nord e in alcuni casi anche nevose a quote molto basse in Piemonte ed aree alpine. La pioggia interesserà anche il Nord-Est, Lazio, Toscana, Marche settentrionali e Umbria. Non mancherà poi la dama bianca sulle Alpi centro orientali fino a quote basse. Con l'arrivo della sera sono previsti temporali anche in Campania, Sardegna nordoccidentale e sud della Puglia. In lieve aumento le temperature rispetto ai giorni precedenti.