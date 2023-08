Meteo, estate in pausa in Italia: torna il maltempo con temporali e grandinate

La perturbazione n.2 d'Agosto mette in stand-bye l'estate. In Italia è previsto il ritorno del maltempo durante il primo weekend di Agosto con piogge e rovesci, anche localmente intensi, e un brusco calo delle temperature. Ecco le previsioni meteo.

Meteo, piogge e grandinate in Italia: ecco dove

L'Italia è alle prese con un brusco cambiamento climatico. Il passaggio della perturbazione n.2 di Agosto fa sentire i suoi effetti con il ritorno di piogge e temporali dapprima nelle regioni del Nord per poi interessare tutto il resto del paese, Sud compreso. L'arrivo della perturbazione innescherà una instabilità climatica con un conseguente calo delle temperature a partire da venerdì 4 agosto nelle regioni del Nord-Est.

Lungo il versante adriatico e al Sud, complice il rinforzo dei venti, si registrerà un aumento delle temperature con picchi di 35° e di 40° al Sud e Sicilia. Da sabato 5 agosto l'arrivo delle piogge e il rinforzo dei venti di Maestrale favorirà un calo delle temperature con valori al di sotto della media del periodo lungo tutto lo stivale. La situazione non migliorerà neppure domenica 6 agosto complice l'arrivo della perturbazione n.3 del mese che lambirà il Nord-Est e il settore adriatico.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di oggi, giovedì 3 agosto 2023: cielo nuvoloso su Alpi, Nord-Est, Liguria e Toscana. Non si escludono piogge e rovesci sulle Alpi centro orientali, Levante ligure, nord-ovest della Toscana e dalle prime ore del pomeriggio anche in Piemonte, Lombardia e Friuli Venezia Giulia. Le temperature massime verso i 35° in Emilia Romagna e Centro-Sud, in calo al Nord.

Le previsioni del primo weekend di Agosto: che tempo farà?

Nella giornata di venerdì 4 agosto tempo stabile e sole nelle regioni del Sud e Sicilia, ma non si escludono rapidi temporali in serata in Campania. Nuvole e annuvolamenti sparsi nel resto del paese con il rischio di piogge e rovesci su Alpi, Nord-Ovest, Venezie, bassa Toscana, Lazio, Umbria, Marche, Abruzzo e Sardegna. Non si escludono fenomeni temporaleschi intensi con grandinate accompagnate da fortissime raffiche di vento. In brusco calo le temperature al Centro-Nord e Sardegna, mentre al Sud si registra un anomalo aumento con picchi vicini ai 40°.

La perturbazione n.2 del mese dopo aver colpito le regioni del Nord è pronta ad investire, nella notte tra venerdì 4 e sabato 5 agosto, anche le regioni del Sud e la Sicilia. Da sabato 5 agosto è previsto già un miglioramento del clima: dapprima nelle regioni del Nord con cieli sereni, mentre rovesci isolati potrebbero interessare l’Appennino centro-meridionale e le coste adriatiche. Ancora in calo le temperature da Nord a Sud verso valori al di sotto della media stagionale. Le previsioni per domenica 6 agosto delineano un miglioramento con un clima stabile da Nord a Sud. Unica eccezione il Friuli Venezia Giulia dove sono previsti forti temporali complice il passaggio della perturbazione n.3 di agosto. In aumento le temperature ma non si farà sentire quel caldo africano di Luglio.