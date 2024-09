Meteo, l’estate è davvero finita? In arrivo piogge e temporali nei prossimi giorni: le previsioni

Dopo settimane di grande caldo e afa, le previsioni meteo delineano un clima instabile e variabile per l'arrivo di perturbazioni atlantiche che hanno riportato piogge e rovesci da Nord a Sud. L'estate è davvero finita? Ecco le previsioni meteo dei prossimi giorni.

Meteo, maltempo con piogge da Nord a Sud

Una forte e intensa ondata di maltempo è in arrivo in Italia. Il mese di settembre è iniziato nel segno delle piogge con l'arrivo di due perturbazioni atlantiche che hanno segnato il ritorno di piogge e temporali lungo tutto lo stivale. In particolare la perturbazione numero 2 di settembre si preannuncia ancora più forte ed intensa della prima e da venerdì investirà tutto il Paese causando anche un calo delle temperature.

L'anticiclone africano comincia oramai ad indebolirsi e in questi giorni è stato ridimensionato da un flusso atlantico capace di inserirsi fino al cuore del Mar Mediterraneo. A metà settimana è confermato l'arrivo della perturbazione numero 2 di settembre che riporterà piogge e rovesci da Nord e Sud. Gli effetti tra mercoledì notte e venerdì mattina si faranno sentire sull’alta Pianura Padana, su Alpi e Prealpi, in Veneto, Toscana, Lazio e Campania. In calo le temperature con valori massimi al Nord intorno ai 25°.

Massima allerta per il rischio di nubifragi, grandinate e fenomeni temporaleschi intensi che potrebbero causare danni e disagi come è già successo nella città di Roma investita da una tempesta downburst. Tra venerdì 6 e sabato 7 è previsto un miglioramento, ma è già previsto da domenica 8 settembre l'arrivo della perturbazione n.3 del mese.

Ma entriamo nel dettaglio con mercoledì 4 settembre: clima instabile e variabile con l'alternanza di sole e nuvole. Il rischio di piogge e rovesci riguarda principalmente il settore alpino e la regione Veneto, mentre dal pomeriggio l'instabilità è in aumento anche al Centro-Nord.

In serata è previsto un peggioramento con piogge e temporali diffuse al Nord-ovest, Emilia Romagna, Sardegna e medio Tirreno. In lieve calo le temperature. Nella giornata di giovedì 5 settembre, invece, maltempo nelle regioni del Centro-Nord e tirreniche con il rischio di fenomeni temporaleschi violenti come nubifragi ed accumuli abbondanti di pioggia. In brusco calo le temperature con valori che sfiorano i 25°.

Meteo, la tendenza: weekend col sole e poi tornano le piogge

Ma che tempo farà nei prossimi giorni? Il passaggio della perturbazione n.2 di settembre si farà sentire da giovedì 5 settembre con piogge e temporali intensi. Da venerdì 6 settembre, invece, è previsto un miglioramento del tempo con la perturbazione diretta verso i Balcani. In aumento le temperature al Sud, Sicilia e Sardegna con valori che sfioreranno anche i 35°.

L'alta pressione torna così a rinforzarsi garantendo ancora un clima caldo e soleggiato anche nella giornata di sabato 7 settembre con le temperature che in Sicilia e Sardegna faranno registrare il picco di 36-37°. Ancora incerta l'evoluzione della prossima settimana, anche se le previsioni delineano un peggioramento da domenica 8 settembre per l'arrivo della perturbazione n.3 del mese che colpirà le regioni del Nord-Ovest, ma anche la Sardegna e il medio Tirreno per poi interessare tutta Italia. Naturalmente per ulteriori conferme ed aggiornamenti vi invitiamo a seguirci.